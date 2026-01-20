विज्ञापन
रोहित शर्मा-विराट कोहली की कटेगी सैलरी! अजीत अगरकर के प्लान पर लगी मुहर तो दिग्गजों को होगा तगड़ा नुकसान

BCCI Central Contract, Ajit Agarkar Plan to Quast A+ category: भारतीय क्रिकेट टीम के दो दिग्गज रोहित शर्मा और विराट कोहली अब सिर्फ एक ही फॉर्मेट में सक्रिय हैं.

BCCI Central Contract, Ajit Agarkar Plan to Quast A+ category: भारतीय क्रिकेट टीम के दो दिग्गज रोहित शर्मा और विराट कोहली अब सिर्फ एक ही फॉर्मेट में सक्रिय हैं. दोनों दिग्गजों टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद से क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान किया था. जबकि बीते साल ऑस्ट्रेलिया में हुई बॉर्डर-गावस्कर सीरीज के बाद टेस्ट फॉर्मेट को अलविदा कह दिया था. दोनों ने ही 2027 में होने वाले वर्ल्ड कप में खेलने को लेकर प्रतिबध्ता जताई है. बीते साल ऑस्ट्रेलियाई दौरे के बाद से ही दोनों वनडे में प्रचंड फॉर्म में चल रहे हैं. क्या दोनों वनडे वर्ल्ड कप में खेलते दिखेंगे? इसको लेकर सवाल होते हैं. हालांकि, इसके अलावा एक सवाल और उठता है कि क्या दोनों, जो मौजूदा समय में ग्रेड ए+ कैटेगरी में है, क्या आने वाले समय में बीसीसीआई के केंद्रीय अनुबंध में इसी ग्रेड में रहेंगे? 

रोहित-कोहली की होगा तगड़ा नुकसान

बीसीसीआई ने अभी अगले साल के केंद्रीय अनुबंधों का ऐलान नहीं किया है. उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों को ए ग्रेड में रखा जा सकता है. हालांकि, उससे पहले एक बड़ी खबर सामने आई है. अजीत अगरकर ने बीसीसीआई को एक प्लान सौंपा है और अगर बोर्ड ने इस प्लान पर मुहर लगाई तो रोहित शर्मा और विराट कोहली को तगड़ा झटका लग सकता है. बता दें, दोनों को मौजूदा समय में बीसीसीआई के मैच फीस के अलावा 7 करोड़ मिलते हैं, केंद्रीय अनुबंध के. लेकिन अगर अजीत की बात बोर्ड ने मानी तो दोनों को 4 करोड़ का सालाना नुकसान उठाना पड़ सकता है. 

...तो खत्म हो जाएगी ए+ कैटेगरी 

न्यूज एजेंसी आईएएनएस के अनुसार, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) अपनी अगली एपेक्स काउंसिल की बैठक में अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति के प्रस्तावों के अनुसार भारत की पुरुष क्रिकेट टीम के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में संभावित बदलावों पर चर्चा करेगा. रिपोर्ट्स की मानें तो अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समीति ने ए+ ग्रैड को खत्म करने का सुझाव दिया है. हालांकि, इसका अंतिम फैसला और इससे जुड़े किसी भी वित्तीय बदलाव को केवल तभी लागू किया जाएगा जब एपेक्स काउंसिल की बैठक में उन्हें मंजूरी मिल जाएगी.

अभी किसको मिलता है कितना

अभी, भारतीय पुरुष क्रिकेटरों के सालाना रिटेनर को अलग-अलग फॉर्मेट में मैच फीस के अलावा ए प्लस, ए, बी और सी ग्रेड में बांटा गया है. ग्रेड ए प्लस के खिलाड़ियों को 7 करोड़ रुपये का रिटेनर मिलता है, जबकि ग्रेड ए, बी और सी के खिलाड़ियों को क्रमशः 5 करोड़ रुपये, 3 करोड़ रुपये और 1 करोड़ रुपये दिए जाते हैं.

फिलहाल, सीनियर खिलाड़ी रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रवींद्र जडेजा ए प्लस कैटेगरी में शामिल हैं. हालांकि, यह देखना दिलचस्प होगा कि कोहली और रोहित, जो केवल वनडे खेलते हैं, और जडेजा, जो टेस्ट और वनडे खेलते हैं, सालाना रिटेनर के टॉप टियर में बने रहेंगे या नहीं, खासकर अगर सिस्टम में बदलाव होता है.

21 अप्रैल 2025 को घोषित 2024/25 के कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट के अनुसार, मोहम्मद सिराज, केएल राहुल, शुभमन गिल (जो अब भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान हैं), हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी और ऋषभ पंत ग्रेड ए में थे. भारत के टी 20 कप्तान सूर्यकुमार यादव, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर को ग्रेड बी में रखा गया था.

रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, रुतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, वाशिंगटन सुंदर, मुकेश कुमार, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, रजत पाटीदार, ध्रुव जुरेल, सरफराज खान, नीतीश कुमार रेड्डी, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, आकाश दीप, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा को ग्रेड सी में रखा गया.

