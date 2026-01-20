खुला था सनरूफ... चौथे दिन पानी भरे गड्ढे से निकाली गई नोएडा के इंजीनियर युवराज की कार, देखें वीडियो

Noida Engineer Yuvraj Death Case: नोएडा सेक्टर 150 में शनिवार रात निर्माणाधीन मॉल के बेंसमेट में भरे पानी में कार सहित डूबने से इंजीनियर युवराज की मौत हो गई थी. युवराज का शव तो रविवार सुबह बरामद कर लिया गया था, लेकिन उनकी कार उसी पानी भरे गड्ढे में गिरी थी. जिसे मंगलवार को चौथे दिन गड्ढे से निकाला गया. हादसे के बाद गाड़ी को निकालने की कोशिश जारी थी. लेकिन कामयाबी मंगलवार दोपहर बाद मिली. बड़े क्रेन की मदद से युवराज की कार को गड्ढे से निकाला गया. फिर उसे ट्रक पर लादकर ले जाया गया. युवराज की कार को गड्ढे से निकालने का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कार का सनरूफ खुला हुआ नजर आ रहा है, कार पर जलीय झाड़ लटके दिख रहे हैं. बोनट भी खुला है. मालूम हो कि शनिवार रात गुरुग्राम स्थित ऑफिस से घर लौटते समय युवराज की कार दीवार तोड़ते हुए पानी भरे गड्ढे में गिर गई थी.

कार का बोनट और सनरूफ खुला हुआ मिला

तस्वीरों से पता चला कि कार का बोनट खुला और मुड़ा हुआ था. उसका अगला हिस्सा अंदर धंसा हुआ था, जिससे संकेत मिलता है कि कार का अगला हिस्सा किसी चीज से टकराया था. यह संभवतः सड़क को गड्ढे से अलग करने वाले नाले के बैरियर से टकराने का परिणाम हो सकता है, जिसके बाद कार नाले में गिर गई. एसयूवी की सनरूफ भी खुली हुई थी और अधिकारियों ने कहा कि मेहता ने वाहन से बाहर निकलने के लिए या तो सनरूफ का या टूटे हुए विंडशील्ड का इस्तेमाल किया होगा.

नोएडा में पानी भरे गड्ढे से निकाली गई इंजीनियर युवराज की कार, देखें तस्वीरें

बिल्डर अभय कुमार को किया गया गिरफ्तार

इंजीनियर युवराज की मौत मामले की जांच SIT कर रही है. आज ही इस मामले में बिल्डर अभय कुमार की गिरफ्तारी हुई है. युवराज की मौत का मामला बिल्डर की लापरवही के साथ-साथ प्रशासन की बड़ी चूक कही जा रही है. क्योंकि युवराज को बचाने के लिए पुलिस की टीम वहां पहुंच गई थी. लेकिन दो घंटे बाद भी युवराज को पानी से बाहर नहीं निकाला जा सका था.

उनके पिता राजकुमार मेहता ने कहा था कि बचाने पहुंची टीम के पास उचित साधन नहीं थे. इस मामले में योगी सरकार ने नोएडा प्राधिकरण के सीईओ को हटा दिया है.



इंजीनियर युवराज की कार का गड्ढे से निकालने का देखें वीडियो

16-17 जनवरी की रात हुआ था हादसा

16-17 जनवरी 2026 की रात सेक्टर-150 क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हुआ था. जानकारी के मुताबिक, कार चालक युवराज पुत्र राजकुमार (उम्र करीब 27 वर्ष) की मौत बिल्डर द्वारा निर्माणाधीन बिल्डिंग और प्लॉट में बरती गई लापरवाही के कारण हुई. निर्माण स्थल पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे और प्लॉट में पानी भरा हुआ था. इसी पानी में कार फंसने और डूबने के कारण युवराज की मौत हो गई.

जांच में निर्माण कार्य में मिली नियमों की अनदेखी

इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी और स्थानीय लोगों के साथ-साथ प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हुए थे. घटना के बाद पुलिस ने इस संबंध में केस दर्ज किया था. जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि निर्माण कार्य में नियमों की अनदेखी की गई थी और सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया, जिसके चलते यह हादसा हुआ.

