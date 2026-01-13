चांदी के भाव ने आज बनाया नया रिकॉर्ड, क्या 3 लाख पार जाएगी? जानें सोने का भाव भी क्यों उछाल मार रहा

चांदी का दाम 6 फीसदी बढ़कर मंगलवार को 2.65 लाख रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई. जबकि सोना भी 1.44 लाख के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया. ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के अनुसार चांदी की कीमत में 15,000 रुपये या 6 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. पिछले बंद भाव 2.50 लाख रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 2.65 लाख रुपये प्रति किलो (टैक्स समेत) नए शिखर पर पहुंच गई.चांदी की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर हैं और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सिल्वर रेट ने नया रिकॉर्ड बनाया है. ईरान, वेनेजुएला से लेकर ग्रीनलैंड तक मची हलचल और इंडस्ट्री की मांग से सफेद धातु लगातार उछाल मार रही है. अगले सीजन के दौरान बढ़कर चांदी के भाव 2.72 लाख रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया.

99.9 फीसदी शुद्धता वाले सोने की कीमत में 2900 रुपये या 2 प्रतिशत का इजाफा हुआ और यह 144600 रुपये प्रति 10 ग्राम के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया. 9 जनवरी को यह 1,41,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. अंतरराष्ट्रीय बाजार में, हाजिर सोने की कीमत पहली बार 4600 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस के स्तर को पार कर गई. पीले धातु की कीमत में 90.72 डॉलर या 2 फीसदी की बढ़ोतरी हुई. यह 4601.7 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया.

उछाल की वजहें

1. ईरान, वेनेजुएला और ग्रीनलैंड जैसे देशों को लेकर कायम वैश्विक तनाव 2. अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता 3. डॉलर के कमजोर होने के बीच धातुओं की बढ़ती खरीदारी 4. निवेशकों का भरोसा सोने-चांदी के अच्छे रिटर्न पर कायम

विशेषज्ञों ने कहा, सोने ने 4600 डॉलर प्रति औंस का उछाल दर्ज किया था. चांदी में और भी तेज उछाल आया है और यह 84 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गया है. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हाजिर चांदी की कीमत में 4.3 डॉलर या लगभग 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 84.61 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई.

मंगलवार को वायदा बाजारों में सोने और चांदी के भाव नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर मार्च में आपूर्ति वाले चांदी के अनुबंधों का भाव 3232 रुपये या 1.2 फीसदी चढ़कर 2.72 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया.चांदी के भाव में पिछले दो सीजन में 19477 रुपये या 7.7 प्रतिशत का उछाल आया है. 9 जनवरी को इसकी कीमत 2.52 लाख रुपये प्रति किलोग्राम थी.

एमसीएक्स पर फरवरी में सप्लाई के लिए सोने का वायदा भाव में 196 रुपये की तेजी आई. जबकि सोने का भाव एमसीएक्स पर रिकॉर्ड 141836 रुपये प्रति तोला तक पहुंच गया. ग्लोबल बाजार में कॉमेक्स पर फरवरी में आपूर्ति वाले सोने की कीमत 15.26 डॉलर घटकर 4599.44 डॉलर प्रति औंस हो गई. मार्च में आपूर्ति वाले सौदों के लिए चांदी का दाम मामूली बढ़त के साथ 85.20 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस रही.

मेहता इक्विटीज लिमिटेड के कमोडिटीज उपाध्यक्ष राहुल कलांत्री ने कहा कि ईरान को लेकर तनाव और फेडरल रिजर्व की नीतियों को लेकर अनिश्चितता को लेकर कारोबारी आशंकाओं से मंगलवार को चांदी की कीमतों में भारी उछाल आया. सोने के वायदा भाव में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद मामूली मुनाफावसूली देखने को मिली.एमसीएक्स पर फरवरी के सौदों के लिए सोने की कीमत 196 रुपये 141836 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई. पिछले सीजन में यह 142500 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी.

