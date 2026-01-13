विज्ञापन
विशेष लिंक

'उसमें झलक नजर आती है', मोहम्मद कैफ ने इस बल्लेबाज को बताया विश्व क्रिकेट का दूसरा 'वीरेंद्र सहवाग'

Mohammad Kaif react on Shreyas Iyer : कैफ ने अपने यू-ट्यूब चैनल पर बात करते हुए उस बल्लेबाज के बारे में बात की है जिसके आउट होने पर उन्हें सहवाग और जायसवाल की झलक नजर आती है.

Read Time: 3 mins
Share
'उसमें झलक नजर आती है', मोहम्मद कैफ ने इस बल्लेबाज को बताया विश्व क्रिकेट का दूसरा 'वीरेंद्र सहवाग'
Mohammad Kaif Big Statement on Shreyas Iyer 

Mohammad Kaif on Shreyas Iyer : भारत के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने उस खिलाड़ी के बारे में बात की है जिसकी बल्लेबाजी को देखकर उन्हें वीरेंद्र सहवाग और यशस्वी जायसवाल की झलक नजर आती है. कैफ ने अपने यू-ट्यूब चैनल पर बात करते हुए उस बल्लेबाज के बारे में खुलासा किया है.मोहम्मद कैफ ने श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी को देखकर बयान दिया और माना है कि इस बल्लेबाज के जायसवाल और सहवाग की झलक दिखती है. 

"देखिए, अय्यर में भी सहवाग और जायसवाल जैसा थोड़ा स्टाइल है, कि जब वह आउट होते हैं, तो आपको लगता है, यह कैसा लापरवाह शॉट था?' लेकिन मुझे लगता है कि जब भी वह खेलते हैं, नंबर चार पर उनका योगदान बहुत कीमती रहता है."

कैफ ने अय़्यर की तारीफ करते हुए कहा, "मैं उनकी तारीफ करूंगा,  श्रेयस तारीफ के हकदार हैं क्योंकि वह बिल्कुल भी रस्टी नहीं दिखे. इतने लंबे समय बाद, एक ही फॉर्मेट में खेलना, रेगुलर टेस्ट या T20 नहीं खेलना, और साल में सिर्फ 10 से 15 वनडे मिलना, इतने लंबे गैप के बाद वापस आकर जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, मैं उन्हें क्रेडिट दूंगा. उन्होंने प्रेशर में पैनिक नहीं किया.  कई बल्लेबाज आए लेकिन वो सभी जल्दबाजी में दिखे और आउट हो गए. लेकिन वह आए और काउंटर-अटैक किया. यह कोई आसान काम नहीं है."

Latest and Breaking News on NDTV

मोहम्मद कैफ ने अपनी बात आगे ले जाते हुए कहा, " अय्यर के ऊपर दबाव इसलिए भी है क्योंकि टीम में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है.  गायकवाड़ शतक बनाकर बाहर इंतज़ार कर रहे हैं, जायसवाल शतक बनाकर बाहर इंतज़ार कर रहे हैं, जगह के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है.  इसलिए जब आप चोट के बाद वापस आते हैं और इस तरह से बैटिंग करते हैं, तो मैं उन्हें इसका क्रेडिट देता हूं. हालांकि वह 49 रन पर आउट हो गए और यह थोड़ा लापरवाह लगा, जैसा कि मैंने कहा था, जब वह आउट होंगे तो ऐसा ही लगता है. लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की और नंबर चार पर योगदान दिया, उन्होंने उस समस्या का जवाब दिया जो सालों से थी. अय्यर के रूप में भारत को नंबर 4 का स्थाई विकल्प मिल चुका है."

बता दें कि भारत ने पहले वनडे मैच में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा दिया. भारत की जीत में कोहली ने 93 रन की पारी खेली थी. वहीं, श्रेयस अय्यर ने मैच में 49 रन बनाए थे. अब सीरीज का दूसरा मैच 14 जनवरी को राजकोट में खेला जाएगा. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mohammad Kaif, India Vs New Zealand 2026, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now