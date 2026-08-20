अस्पताल के बिस्तर से क्रिकेट ज्ञान बांट रहे बासित अली, सोशल मीडिया पर मीम्स की आई बाढ़

पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बासित अली की तबीयत अभी ठीक नहीं है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. खराब तबीयत के बावजूद, वह भारत और श्रीलंका के बीच चल रहे टेस्ट मैच का एनालिसिस करते नजर आए हैं. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. फैन्स बासित अली के वीडियो को देखकर लगातार सोशल मीडिया पर रिएक्ट कर रहे हैं. फैन्स मीम्स भी शेयर कर रहे हैं.
BASIT ALI - BACK WHERE HE BELONGS! 🙌🏻— Usman (@UsmanOffical56) August 17, 2026
Even from his hospital bed, Basit Ali joined the Game Plan Live show, spoke about his health and shared his thoughts on the ongoing matches. 👏🏻
He's expected to be discharged from the hospital tomorrow. ✔️#BasitAli | #PakistanCricket | pic.twitter.com/LhiyBvkxF4
सोशल मीडिया पर मीम्स की बारिश
सोशल मीडिया पर बासित अली का यह वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें वे अस्पताल के कमरे से मैच पर चर्चा करते नजर आए. जहां कई क्रिकेट फ़ैन्स ने खेल के प्रति उनके समर्पण और लगन की तारीफ की, वहीं कुछ लोगों ने मजेदार मीम्स के जरिए अपना रिएक्शन दे रहे हैं. इलाज के दौरान एक पूर्व क्रिकेटर का मैच का विस्तार से विश्लेषण करना एक अनोखा नजारा था, जिस पर ऑनलाइन काफी प्रतिक्रियाएं आईं गैंय
हालांकि, इस घटना ने एक बार फिर क्रिकेट के प्रति बासित अली के गहरे लगाव को उजागर किया है, सेहत से जुड़ी मुश्किल घड़ी में भी वे खेल पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं, जिससे फैन्स को चर्चा का एक विषय और एक यादगार वायरल पल मिला है.
Mobile hath m hen bhai so rahe hen😂😂— Ali shan🇱🇾 (@Adv_Alishan) August 17, 2026
Isko btao Babar Azam k khilaf program krna Hy sahi hojaega
Basit Bhai Phele tho Mobile Ka use Na karey— Happy Joseph (@Vijay2082959) August 17, 2026
Second thing God Bless you
Aap Jaldi s recover ho jaye aisa hum pray karte hai
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