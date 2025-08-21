'ये भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तान में होते तो...', पूर्व पाक खिलाड़ी के बयान से विश्व क्रिकेट में मची खलबली

Basit Ali on Shreyas Iyer Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है. जिसमें भारतीय चयनकर्ताओं ने 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है. एशिया कप की टीम में शुभमन गिल की बतौर उपकप्तान एंट्री हुई है. इसके अलावा टीम में श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल को जगह नहीं मिली. अय्यर को लेकर काफी बातें हो रही थी कि उनका चयन होगा, लेकिन चयनकर्ताओं ने उन्हें नजरअंदाज किया है. इसके अलावा टीम में युवा वाशिंगटन सुंदर और रियान पराग को भी टीम में शामिल नहीं किया गया है. तेज गेंदबाजी में हर्षित राणा को भी जगह मिली है.

एशिया कप 2025 के लिए घोषित भारतीय टीम में कई बड़े नामों को जगह नहीं मिली जिसमें श्रेयस अय्यर, यशस्वी जायसवाल, मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी जैसे खिलाड़ी शामिल हैं. इन खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी पर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बासित अली ने अपनी नाराज़गी और हैरानी जताई है.

बासित अली ने एक यूट्यूब चैनल 'द गेम प्लान' शो में बातचीत के दौरान कहा कि अगर ये चारों खिलाड़ी पाकिस्तान टीम का हिस्सा होते तो उन्हें "ए कैटेगरी" में रखा जाता. उनके अनुसार, श्रेयस अय्यर, यशस्वी जायसवाल, मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी बड़ी टीम की मुख्य ताकत बन सकते हैं. उन्होंने विशेष तौर पर श्रेयस अय्यर का ज़िक्र करते हुए कहा कि उनके साथ अन्याय हुआ है. अय्यर आईपीएल में शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं और टीम इंडिया की मिडिल ऑर्डर बैटिंग में अहम भूमिका निभा सकते थे.

इसी तरह, यशस्वी जायसवाल को पिछली बार टी20 वर्ल्ड कप 2024 में बैकअप ओपनर के तौर पर शामिल किया गया था, लेकिन इस बार उन्हें मुख्य टीम में जगह नहीं दी गई. हालांकि, वह स्टैंडबाय खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हैं. वहीं मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज जैसे अनुभवी गेंदबाजों को टीम से बाहर रखना भी क्रिकेट जगत को चौंकाने वाला फैसला माना जा रहा है. बासित अली के मुताबिक, इन दोनों गेंदबाजों की मौजूदगी से भारत का बॉलिंग अटैक और भी खतरनाक हो सकता था.