विज्ञापन
विशेष लिंक

Bangladesh Vs Sri Lanka LIVE Score, Asia Cup 2025: बांग्लादेश के खिलाफ टॉस जीतकर श्रीलंका का गेंदबाजी का फैसला

BAN vs SL LIVE Cricket Updates, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के 5वें मुकाबले में श्रीलंका ने बांग्लादेश के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. दोनों ही टीमें इस मैच में एक-एक बदलाव के साथ उतरी हैं.

Read Time: 2 mins
Share
Bangladesh Vs Sri Lanka LIVE Score, Asia Cup 2025: बांग्लादेश के खिलाफ टॉस जीतकर श्रीलंका का गेंदबाजी का फैसला
Bangladesh Vs Sri Lanka LIVE Score, Asia Cup 2025: श्रीलंका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी

Bangladesh Vs Sri Lanka LIVE, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के 5वें मुकाबले में श्रीलंका ने बांग्लादेश के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. दोनों ही टीमें इस मैच में एक-एक बदलाव के साथ उतरी हैं. जहां श्रीलंकाई टीम में हसरंगा की वापसी हुई है, जबकि बांग्लादेश की टीम में शोरफुल इस्लाम की वापसी हुई है. श्रीलंका का यह एशिया कप 2025 का पहला मुकाबला है, जबकि बांग्लादेश ने हांग कांग के खिलाफ अपने अभियान का आगाज किया था और उसने वह मुकाबला 7 विकेट से जीता था. ग्रुप बी को ग्रुप ऑफ डेथ भी कहा जा रहा है, ऐसे में देखना मजेदार होगा कि इस ग्रुप से कौन सी टीम सुपर-4 में पहुंचती है. दोनों देश के बीच राइवलरी को देखते हुए यह मुकाबला रोमांचक होने की उम्मीद है. (Live Scorecard)

इस प्लेइंग इलेवन के साथ उतरी हैं दोनों टीमें

श्रीलंका (प्लेइंग इलेवन): पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कामिल मिशारा, कुसल परेरा, चैरिथ असलांका (कप्तान), कामिंडु मेंडिस, दासुन शनाका, वानिंदु हसरंगा, दुष्मंथा चमीरा, मथीशा पथिराना, नुवान तुषारा

बांग्लादेश प्लेइंग इलेवन: परवेज़ हुसैन इमोन, तंज़ीद हसन तमीम, लिटन दास (विकेटकीपर/कप्तान), तौहीद हृदोय, जेकर अली, शमीम हुसैन, महेदी हसन, रिशाद हुसैन, तन्ज़ीम हसन साकिब, शोरफुल इस्लाम, मुस्तफिजुर रहमान.

Asia Cup 2025 LIVE Updates: Bangladesh Vs Sri Lanka LIVE Score Straight From Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi 


पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bangladesh, Sri Lanka, Cricket, Asia Cup 2025
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com