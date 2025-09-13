Bangladesh Vs Sri Lanka LIVE Score, Asia Cup 2025: बांग्लादेश के खिलाफ टॉस जीतकर श्रीलंका का गेंदबाजी का फैसला

Bangladesh Vs Sri Lanka LIVE, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के 5वें मुकाबले में श्रीलंका ने बांग्लादेश के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. दोनों ही टीमें इस मैच में एक-एक बदलाव के साथ उतरी हैं. जहां श्रीलंकाई टीम में हसरंगा की वापसी हुई है, जबकि बांग्लादेश की टीम में शोरफुल इस्लाम की वापसी हुई है. श्रीलंका का यह एशिया कप 2025 का पहला मुकाबला है, जबकि बांग्लादेश ने हांग कांग के खिलाफ अपने अभियान का आगाज किया था और उसने वह मुकाबला 7 विकेट से जीता था. ग्रुप बी को ग्रुप ऑफ डेथ भी कहा जा रहा है, ऐसे में देखना मजेदार होगा कि इस ग्रुप से कौन सी टीम सुपर-4 में पहुंचती है. दोनों देश के बीच राइवलरी को देखते हुए यह मुकाबला रोमांचक होने की उम्मीद है. (Live Scorecard)

इस प्लेइंग इलेवन के साथ उतरी हैं दोनों टीमें

श्रीलंका (प्लेइंग इलेवन): पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कामिल मिशारा, कुसल परेरा, चैरिथ असलांका (कप्तान), कामिंडु मेंडिस, दासुन शनाका, वानिंदु हसरंगा, दुष्मंथा चमीरा, मथीशा पथिराना, नुवान तुषारा

बांग्लादेश प्लेइंग इलेवन: परवेज़ हुसैन इमोन, तंज़ीद हसन तमीम, लिटन दास (विकेटकीपर/कप्तान), तौहीद हृदोय, जेकर अली, शमीम हुसैन, महेदी हसन, रिशाद हुसैन, तन्ज़ीम हसन साकिब, शोरफुल इस्लाम, मुस्तफिजुर रहमान.

