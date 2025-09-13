विज्ञापन

IND vs PAK Asia Cup 2025: भारत-पाक एशिया कप मैच पर बोले जायद खान -खेल तो बस खेल है...

क्रिकेट के इतिहास में भारत और पाक का मैच सबसे बड़ा मैच माना जाता है. बीते कई सालों से भारत क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तान को धूल चटाता आ रहा है और अब देखना होगा कि भारत और पाक में से कल कौन-किस पर भारी पड़ता है.

नई दिल्ली:

इस वक्त पूरी दुनिया की नजर एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के अपकमिंग मुकाबले पर है. भारत-पाक कल यानी 14 सितंबर (रविवार) को एशिया कप 2025 में पहली बार भिड़ने जा रहे हैं. इस टूर्नामेंट में भारत ने अपने पहले मुकाबले में यूएई को बुरी तरह हराकर विरोधी टीमों के पसीने छुड़ा दिए हैं. अब भारत-पाक मैच को लेकर देशभर में दो गुटों बंट गए हैं. पहले वो है, जो पहलगाम समेत कई आतंकी हमले के चलते पाक के खिलाफ मैच न खेलने के पक्ष में हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं, जो चाहते हैं कि भारत को पाकिस्तान के साथ खेलकर उसे क्रिकेट के मैदान में धूल चटानी चाहिए. अब इस पर एक्टर जायद खान का बयान आया है.

भारत-पाक का मैच होना चाहिए?
फिल्म मैं हू ना में शाहरुख खान के छोटे भाई लक्ष्मण का रोल करने वाले और ऋतिक रोशन के पूर्व साले जायद खान कल होने वाले भारत-पाकिस्तान के मुकाबले को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं और चाहते हैं कि भारत-पाक का यह मुकाबला जरूर होना चाहिए. जायद खान ने कहा, 'मुझे लगता है कि टीम इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है और इंडिया इस टूर्नामेंट को जरूर जीतेगा'. जब एक्टर से पूछा गया,  'क्या भारत और पाक का मैच होना चाहिए?  तो इस पर एक्टर ने कहा,  'क्यों नहीं?, खेल तो खेल है, पाकिस्तान से चाहे कैसे भी रिश्ते रहे हो, लेकिन उन्हें मैच खेलना चाहिए'.  
 

एक्टर का वर्कफ्रंट
बता दें, इस रविवार लोग घरों से बाहर नहीं निकलने वाले हैं, क्योंकि क्रिकेट के इतिहास में भारत और पाक का मैच सबसे बड़ा मैच माना जाता है. बीते कई सालों से भारत क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तान को धूल चटाता आ रहा है और अब देखना होगा कि भारत और पाक में से कल कौन-किस पर भारी पड़ता है. जायद खान के वर्कफ्रंट की बात करें तो, उन्होंने साल 2003 में फिल्म चुरा लिया है तुमने से बॉलीवुड डेब्यू किया था. उनकी पॉपुलर फिल्मों में मैं हूं ना, वादा, दस, रॉकी- द रेबल, कैश, फाइट क्लब- मेंबर्स ओनली और मिशन इस्तांबुल हैं. आखिरी बार उन्हें फिल्म शराफत गई तेल लेने (2015) में देखा गया था और साल 2018 में वह टीवी शो हासिल में नजर आए थे.


 

