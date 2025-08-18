"इस बार बांग्लादेश चैंपियन बनेंगी..." एशिया कप को लेकर स्टार खिलाड़ी की चौंकाने वाली भविष्यवाणी

Jaker Ali Anik Prediction For Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से होनी है. अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के चलते इस साल यह टूर्नामेंट टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा. वहीं इस टूर्नामेंट को लेकर बांग्लादेश के बल्लेबाज जाकिर अली अनिक ने खिताबी जीत का दावा किया है. जाकिर अली का मानना है कि इस बार उनकी टीम खिताब अपने नाम करके ही लौटेगी. बांग्लादेश पहले भी खिताब के करीब आ चुकी है. वह तीन बार फाइनल में पहुंची है लेकिन हर बार उपविजेता रही. 2012 में पाकिस्तान के खिलाफ, और 2016 और 2018 में भारत के खिलाफ उसे फाइनल में हार का सामना करना पड़ा.

कप्तान लिटन दास की अगुवाई में बांग्लादेश ने हाल ही में पहले श्रीलंका और फिर पाकिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया है और दोनों सीरीज में 2-1 के अंतर से जीत हासिल की है. ऐसे में बांग्लादेश का मनोबल बढ़ा हुआ होगा. मध्यक्रम के प्रमुख बल्लेबाज जाकिर ने कहा कि 9 सितंबर से शुरू होने वाले एशिया कप की तैयारी के लिए ड्रेसिंग रूम का माहौल सकारात्मक है.

जाकिर अली ने सोमवार को पत्रकारों से कहा,"बेशक. इस बार हम चैंपियन बनने के लक्ष्य के साथ एशिया कप में जा रहे हैं. व्यक्तिगत रूप से, मैं कह सकता हूं कि मैं चैंपियनशिप जीतने के लिए ही वहां जा रहा हूं. और ड्रेसिंग रूम में हर कोई यह मानता है. विशेष रूप से इस समय हमारे पास जो माहौल है और हर कोई जिस तरह का प्रयास कर रहा है, हम सभी को विश्वास है कि इस बार हम चैंपियन बनने जा रहे हैं."

बांग्लादेश को ग्रुप बी में श्रीलंका, हांगकांग और ओमान के साथ रखा गया है. टाइगर्स अपने अभियान की शुरुआत 9 सितंबर को अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में हांगकांग के खिलाफ करेंगे. 27 वर्षीय जाकिर, जिन्होंने 33 T20I में 27.19 की औसत से 571 रन बनाए हैं, ने कहा कि बांग्लादेश किसी भी टीम को हल्के में नहीं लेगा और आगामी टूर्नामेंट में अपने ब्रांड का क्रिकेट खेलने का लक्ष्य रखेगा.

जाकिर ने कहा,"चीजों को हल्के में लेने का कोई मौका नहीं है. हमारी मानसिकता यह है कि हमारी योजना वही रहेगी - जिस तरह से हम आम तौर पर अपने ब्रांड का क्रिकेट खेलते हैं, हम किसी भी टीम के खिलाफ उसी तरह खेलेंगे. इसलिए हम यह सुनिश्चित करने के लिए उसी तरीके से तैयारी करेंगे कि हम अच्छा प्रदर्शन कर सकें."

