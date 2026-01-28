बांग्लादेश फिर से बौखलाया, पूर्व कप्तान ने लगा दिया ICC पर यह आरोप

ऐसा लगता है कि हालिया घटनाक्रमों से बांग्लादेश बौखला ला गया है. अंडर‑19 विश्व कप से बांग्लादेश के बाहर होने के बाद एक नया विवाद खड़ा हो गया है. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) पर अनुचित शेड्यूलिंग का आरोप लगाया है. भारत में होने वाले टी20 विश्व कप के लिए राष्ट्रीय टीम भेजने से इनकार करने के बाद से ही बीसीबी (BCB) और आईसीसी (ICC) के बीच तनातनी चल रही है. आगामी टूर्नामेंट से बांग्लादेश को हटाकर उसकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया गया है. अब बीसीबी के गेम डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटर हबीबुल बशर ने अंडर‑19 विश्व कप मैचों के शेड्यूल को लेकर आईसीसी की आलोचना की है.

द डेली स्टार से बातचीत में बशर ने कहा, 'इंग्लैंड और भारत के खिलाफ हमारे अप्रोच से ज्यादा, मुझे लगता है कि हमारी गणनाओं में कमी रह गई. लेकिन इस यात्रा शेड्यूल को मैं जरूर उजागर करना चाहता हूं. फिर भले ही लोग इसे बहाने के तौर पर देखें.' शुरुआत में बांग्लादेश टीम को मासविंगो में दो वॉर्म‑अप मैच खेलने थे. इसके बाद उन्हें मुख्य ड्रॉ के लिए हरारे जाना था. हालांकि, बशर ने बताया कि आईसीसी ने शेड्यूल में बदलाव कर दिया. इसके चलते टीम को अपने अभ्यास मैच दो अलग‑अलग वेन्यू पर खेलने पड़े, जिनके बीच करीब चार घंटे की दूरी थी. उन्होंने आगे कहा, 'भारत के खिलाफ मैच से पहले लड़कों को ज्यादा थकान न हो, इसलिए बीसीबी ने अपनी जेब से इंटरनल फ्लाइट का खर्च उठाया, क्योंकि बस से सफर बहुत लंबा था और डायरेक्ट फ्लाइट्स भी आसानी से उपलब्ध नहीं थीं.'

रिपोर्ट्स के मुताबिक, बांग्लादेश के हेड कोच नवीद नवाज़ और कई खिलाड़ियों ने इस व्यस्त और थकाऊ शेड्यूल को लेकर नाराजगी जाहिर की. उन्हें अपने पहले ग्रुप मैच से पहले हरारे से बुलावायो तक करीब नौ घंटे का बस सफर करना पड़ा, वह भी मानसून के मौसम में. मैचों की अहमियत को देखते हुए, बीसीबी ने भारत और न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबलों के लिए इंटरनल फ्लाइट का इंतजाम किया और उसका पूरा खर्च खुद उठाया. हालांकि, यात्रा की परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई. 23 जनवरी को अमेरिका के खिलाफ मैच के लिए उन्हें फिर बस से बुलावायो लौटना पड़ा और इसके बाद 26 जनवरी को इंग्लैंड के खिलाफ सुपर सिक्स मुकाबले के लिए एक बार फिर सड़क यात्रा करनी पड़ी.

बशर ने कहा, 'हमारे लिए यह शेड्यूल बेहद अनुचित था. शुरुआती कार्यक्रम के मुताबिक, हमें मासविंगो में दो वॉर्म‑अप मैच खेलने थे और फिर चार घंटे का सफर तय कर बुलावायो में अपने शुरुआती दो ग्रुप मैच खेलने थे, लेकिन बाद में आईसीसी ने अचानक शेड्यूल बदल दिया. इस वजह से हमें अलग‑अलग जगहों पर अभ्यास मैच खेलने पड़े और बार‑बार यात्रा करनी पड़ी.' उन्होंने आगे बताया, 'टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही हमने उन्हें यात्रा के बोझ के बारे में बताया था. हमने अनुरोध किया था कि हमारे प्रैक्टिस मैच एक ही जगह कर दिए जाएं ताकि बार‑बार सफर न करना पड़े, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी. टूर्नामेंट शुरू हो जाने के बाद इन चीजों में बदलाव करना संभव नहीं होता.'

