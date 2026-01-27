विज्ञापन
बांग्लादेश के नासिरनगर मंदिर से 14 मूर्तियां, 2 दान पेटी और पूजा का सामान चोरी

बांग्लादेश में आम चुनाव 12 फरवरी 2026 को होने वाले हैं. ऐसे में सभी दल इस समय चोरी के मामले में बढ़-चढ़कर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

  • चोरी की घटना सोमवार रात दो से तीन बजे के बीच हुई, जिसमें मंदिर के पांच कमरों के ताले तोड़े गए थे
  • मंदिर के एक भक्त ने सुबह टूटे ताले देखे और मुख्य पुजारी को तुरंत चोरी की सूचना दी थी
  • स्थानीय अधिकारियों के अनुसार चोरी में छोटे-मोटे स्थानीय चोर शामिल हो सकते हैं, एक CCTV फुटेज में संदिग्ध दिखा
बांग्लादेश के ब्राह्मणबाड़िया स्थित नासिरनगर में श्री श्री पागल शंकर इस्कॉन मंदिर में एक बड़ी चोरी हुई है. इस घटना में 14 मूर्तियां, दो दान पेटी और पूजा का अलग-अलग सामान चोरी हो गया. यह चोरी सोमवार रात 2:00 बजे से 3:00 बजे के बीच उपजिला के फंदाउक यूनियन में स्थित मंदिर में हुई.  मंगलवार सुबह खबर मिलने पर कई दलों के नेताओं और अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया. सभी दलों के नेताओं ने चोरी में शामिल लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने बताया कि औपचारिक मामला दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है.

बांग्लादेश में आम चुनाव 12 फरवरी 2026 को होने वाले हैं. ऐसे में सभी दल इस समय चोरी के मामले में बढ़-चढ़कर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. स्थानीय निवासियों, मंदिर अधिकारियों और पुलिस के अनुसार, चोरों ने रात 2:00 बजे से 3:00 बजे के बीच मंदिर के पांच कमरों के ताले तोड़ दिए. सुबह करीब 4:00 बजे, आदि शिष्य नाम का एक मंदिर का भक्त मंगल आरती (सुबह की प्रार्थना) के लिए उठा और उसने टूटे हुए ताले देखे. उसने तुरंत मंदिर के मुख्य पुजारी (सेवादार), प्रिंसिपल सुखदा बलराम दास को इसकी सूचना दी.

हिंदू परेशान

लिपि रानी गोप नाम की एक भक्त ने कहा, "हमारा अपराध क्या है? हमें बार-बार निशाना क्यों बनाया जा रहा है? हम सुरक्षित महसूस नहीं करते. अगर हम सुरक्षित होते, तो हमारे मंदिर में ऐसी चोरी और डकैती क्यों होती?" शिल्पा रानी मालाकार ने कहा, "मैं कल माधवपुर में थी. जब मैं वापस आई तो देखा कि मेरे कमरे का ताला टूटा हुआ था. वे 20,000 टका और मेरे सोने के गहने ले गए. मेरा कोई पति या बच्चे नहीं हैं. मैं अपना जीवन भगवान की सेवा में समर्पित करती हूं."

जांच की स्थिति

उपजिला कार्यकारी अधिकारी (UNO) शाहिना नसरीन ने बताया "शुरुआती जांच से पता चलता है कि इसमें स्थानीय छोटे-मोटे चोर शामिल थे, जिन्होंने शायद दान पेटियों को निशाना बनाया था. हालांकि परिसर में तीन CCTV कैमरे हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक काम कर रहा था. फुटेज में एक व्यक्ति कंबल या कपड़े में लिपटा हुआ दिख रहा है, जिससे पहचान करना मुश्किल हो रहा है." पुलिस अधीक्षक (SP) शाह मोहम्मद अब्दुर रऊफ ने बताया, "चोर खिड़की की ग्रिल काटकर अंदर घुसे थे. कई पुलिस टीमें फिलहाल इस मामले पर काम कर रही हैं, और कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है."

