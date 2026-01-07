विज्ञापन
BCB ने कि ICC ने भारत और श्रीलंका में होने वाले टी20 विश्व कप में उसकी टीम की भागीदारी से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए उसके साथ ‘काम करने की इच्छा व्यक्त की है’.

ICC से बातचीत के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की पहली प्रतिक्रिया आई सामने, जानें क्या कुछ कहा
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का बड़ा बयान
  • BCB ने टी20 विश्व कप में भारत में होने वाले मैचों की सुरक्षा को लेकर अपनी चिंताएं आईसीसी के सामने रखीं हैं
  • ICC ने बांग्लादेश की टीम की पूरी भागीदारी सुनिश्चित करने और सुरक्षा उपायों पर विचार करने की प्रतिबद्धता जताई
  • BCB ने भारत में अपने 4 मैचों को श्रीलंका में स्थानांतरित करने की मांग की थी
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) के बीच भविष्य को लेकर खास बातचीत हुई है. बीसीबी का कहना है कि वेन्यू शिफ्ट करने संबंधित मसले पर आईसीसी के साथ उसकी चर्चा चल रही है. यहीं नहीं बीसीबी ने यह भी बताया है कि आईसीसी ने भारत और श्रीलंका में होने वाले आगामी टी20 वर्ल्ड कप में उसकी टीम की भागीदारी से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए उसके साथ 'काम करने की इच्छा व्यक्त की है'. हालांकि आयोजन स्थल में बदलाव की उसकी मांग को अभी तक स्वीकारा नहीं गया है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज अगले माह सात फरवरी से हो रहा है. पूर्व कार्यक्रम के अनुसार बांग्लादेश को अपने चार मुकाबले कोलकाता और मुंबई में खेलने हैं.

बीसीबी ने एक बयान में कहा, 'टी20 विश्व कप के लिए भारत में बांग्लादेश की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की सुरक्षा को लेकर बोर्ड की चिंताओं के संबंध में आईसीसी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. बीसीबी ने टीम के मैचों को स्थानांतरित करने का अनुरोध भी किया था.' बयान ने कहा गया है, 'आईसीसी ने टूर्नामेंट में बांग्लादेश की टीम की पूर्ण और निर्बाध भागीदारी सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है.'

इसमें कहा गया है, 'आईसीसी ने हमारी चिंताओं को दूर करने के लिए बीसीबी के साथ मिलकर काम करने की अपनी इच्छा व्यक्त की है. आईसीसी ने आश्वासन दिया है कि बोर्ड के सुझावों का स्वागत किया जाएगा और प्रतियोगिता के आयोजन के लिए विस्तृत सुरक्षा योजना के हिस्से के रूप में उन पर विधिवत विचार किया जाएगा.'

बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के निर्देश पर आईपीएल से बाहर किए जाने के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव बढ़ गया है. भारतीय बोर्ड ने इस फैसले का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया, लेकिन इसका मुख्य कारण बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमलों के मद्देनजर दोनों पड़ोसी देशों के बीच गहराते राजनयिक तनाव को माना गया.

बीसीसीआई की इस कार्रवाई से नाराज बीसीबी ने आईसीसी को पत्र लिखकर भारत में होने वाले विश्व कप के उसके चार मैचों को सह मेजबान श्रीलंका में आयोजित करने की मांग की थी. आईसीसी ने इस मामले में अभी तक बीसीबी को कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी है. इन दोनों खेल संस्थाओं के बीच मंगलवार को होने वाली बैठक भी नहीं हो पाई थी.

बीसीबी ने कहा कि वह आईसीसी और विश्व कप के आयोजन से जुड़े अधिकारियों के साथ ‘सहयोगपूर्ण और पेशेवर तरीके से रचनात्मक जुड़ाव' जारी रखेगा. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यह भी कहा कि उसे पूरा भरोसा है कि टी20 विश्व कप में उसकी टीम की ‘सुचारू और सफल' भागीदारी के लिए ‘सौहार्दपूर्ण और व्यावहारिक समाधान' निकाला जाएगा.

ग्रुप सी में शामिल बांग्लादेश की टीम को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में अपने पहले मैच में वेस्टइंडीज का सामना करना है. उसके बाद वह इंग्लैंड, इटली और नेपाल के खिलाफ भारत में मैच खेलेगा. बीसीबी ने उन रिपोर्टों को भी खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि आईसीसी ने उसे या तो निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार खेलने या भारत में होने वाले अपने मैचों के अंक गंवाने के लिए तैयार रहने को कहा है.

बयान में कहा गया है, 'बीसीबी ने मीडिया में प्रकाशित कुछ रिपोर्टों को भी संज्ञान में लिया है जिनमें कहा गया है कि इस संबंध में बोर्ड को अल्टीमेटम जारी किया गया है. बीसीबी स्पष्ट करता है कि ऐसे दावे पूरी तरह से असत्य और निराधार हैं.' मुस्तफिजुर को पिछले साल अबूधाबी में हुई खिलाड़ियों की नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 9.2 करोड़ रुपये में खरीदा था.

आईपीएल से बाहर होने के बाद मुस्तफिजुर को मंगलवार को पाकिस्तान सुपर लीग में शामिल कर लिया गया, हालांकि इस टूर्नामेंट के लिए अभी तक खिलाड़ियों का चयन नहीं हुआ है. (भाषा इनपुट के साथ)

