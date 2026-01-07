जैकब बेथेल का एशेज में धमाका, पिछले 19 सालों में यह कारनामा करने वाले बने इकलौते क्रिकेटर

Jacob Bethell, Australia vs England: इंग्लैंड क्रिकेट टीम के युवा ऑलराउंडर जैकब बेथेल (Jacob Bethell) ने इतिहास रच दिया है. वह एशेज में 2006 के बाद से शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं. यही नहीं वह 21वीं सदी में एशेज में शतक बनाने वाले दूसरे सबसे युवा बल्लेबाज भी हैं. जारी सदी में उनसे पहले 2006 में पर्थ टेस्ट के दौरान एलिस्टर कुक (Alastair Cook) ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए यह उपलब्धि हासिल की थी. उस दौरान कुक ने 21 साल और 357 दिन की उम्र में शतक जड़ा था. कुक के करीब 19 साल बाद बेथेल ने जारी सदी में इतिहास को दोहराया है. उन्होंने 22 साल और 78 दिन की उम्र में शतक बनाया है.

जैकब बेथेल ने टेस्ट करियर का पुरा किया पहला शतक

सिडनी में खेली गई यह शतकीय पारी जैकब बेथेल के टेस्ट करियर की पहली शतकीय पारी भी है. चौथे दि की समाप्ती के बाद वह 232 गेंदों में 61.20 की स्ट्राइक रेट से 142 रन बनाकर नाबाद हैं. इस दौरान उनके बल्ले से क्रिकेट प्रेमियों को 15 खूबसूरत चौके देखने को मिले हैं. टीम का स्कोर 75 ओवरों में आठ विकेट के नुकसान पर 302 रन है.

दूसरी पारी में आउट होने वाले इंग्लिश बल्लेबाज

इंग्लैंड की तरफ से दूसरी पारी में आउट होने वाले खिलाड़ी जैक क्रॉली (01), बेन डकेट (42), जो रूट (06), हैरी ब्रूक (42), विल जैक्स (00), जेमी स्मिथ (26), कैप्टन बेन स्टोक्स (01) और ब्रायडन कार्स (16) हैं.

वेबस्टर ने चटकाए हैं सर्वाधिक तीन विकेट

विपक्षी टीम की तरफ से खबर लिखे जाने तक दूसरी पारी में ब्यू वेबस्टर ने सर्वाधिक तीन सफलता प्राप्त की है. वेबस्टर के अलावा स्कॉट बोलैंड ने दो और माइकल नेसर एवं मिचेल स्टार्क ने एक-एक विकेट चटकाए हैं.

