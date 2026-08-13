ban vs aus: ताश के पत्ते की तरह बिखरी ऑस्ट्रेलिया, स्टीव स्मिथ को 2 रन पर मिला जीवनदान, अर्धशतक जड़ बचाई साख

Ban vs Aus 1st Test: गुरुवार को डार्विन में पहले टेस्ट के पहले दिन, बांग्लादेश के कमजोर पेस अटैक ने लगातार विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को 157/6 के स्कोर पर मुश्किल में डाल दिया और पूरी टीम 198 रन पर सिमट गई. इससे पहले स्टीव स्मिथ, जिनका कैच स्लिप में 2 रन के स्कोर पर छूटा था, स्मिथ ने ऑस्ट्रेलिया के लिए अकेले संघर्ष किया और 76 गेंदों में छह चौकों और एक छक्के की मदद से अर्धशतक लगाया और उनकी पारी 71 रन पर समाप्त हुई. बांग्लादेश के तेज गेंदबाज़ों की तिकड़ी - तस्कीन अहमद, हसन महमूद और इबादत हुसैन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दो-दो विकेट लिए.

तेज गेंदबाज हसन महमूद ने लगातार ओवरों में दोनों ओपनर्स - जेक वेदरल्ड और ट्रैविस हेड - को आउट किया. बांग्लादेश ने मारा-मारा ओवल की हरी पिच का फायदा उठाया और लंच ब्रेक तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 74/4 कर दिया. वेदरल्ड ने एक ढीला ड्राइव खेलने की कोशिश की और 23 रन पर विकेट के पीछे कैच आउट हो गए, जबकि हेड 22 रन पर इनसाइड एज लगने के बाद बोल्ड हो गए.

ऑस्ट्रेलिया के लिए स्थिति और भी खराब हो सकती थी, लेकिन स्मिथ को 2 रन पर जीवनदान मिला, जब 17वें ओवर में इबादत हुसैन की गेंद पर तंज़िद तमीम ने थर्ड स्लिप में उनका कैच छोड़ दिया. हालांकि, हुसैन को उनकी शानदार गेंदबाजी का इनाम मिला जब उन्होंने मार्नस लाबुशेन का विकेट लिया; लाबुशेन 1 रन पर दूसरे स्लिप में नजमुल हुसैन शांतो के हाथों कैच आउट हुए.

इसके बाद, 21वें ओवर में बांग्लादेश द्वारा रिव्यू लेने के बाद स्मिथ 'कॉट बिहाइंड' (विकेट के पीछे कैच) होने के एक करीबी मामले से बाल-बाल बचे. कैमरन ग्रीन आक्रामक दिखे और उन्होंने तस्कीन अहमद की गेंद पर छक्का जड़ा, लेकिन उसी गेंदबाज़ का शिकार बने और सेशन की आखिरी गेंद पर 13 रन बनाकर मिड-विकेट पर कैच आउट हो गए.

इससे पहले, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले टेस्ट में बल्लेबाज़ी करने का फैसला किया. बांग्लादेश 2003 के बाद ऑस्ट्रेलिया में अपनी पहली टेस्ट सीरीज खेल रहा है.