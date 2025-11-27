विज्ञापन
WPL mega auction 2026: भारतीयों में इन 5 खिलाड़ियों का रहा नीलामी में जलवा, जानें किस पर बरसा कितना पैसा

Women’s Premier League auction: वीमेंस प्रीमियर लीग में भारतीय खिलाड़ियों का जोरदार जलवा रहा. और ज्यादातर फ्रेंचाइजी टीमों ने इन खिलाड़ियों को हाथों-हाथ लिया

WPL mega auction 2026: भारतीयों में इन 5 खिलाड़ियों का रहा नीलामी में जलवा, जानें किस पर बरसा कितना पैसा
WPL 2026 Auction: खत्म हुई नीलामी में दीप्ति शर्मा इतिहास में दूसरी सबसे बड़ी रकम पाने वाली खिलाड़ी बन गईं

वीमेंस प्रीमियर लीग (WPL 2025) में बुधवार को सबसे ज्यादा पैसा भारतीय खिलाड़ी दीप्ति शर्मा पर बरसा. उन्हें जैसी उम्मीद थी, उतना ही पैसा मिला. बस अंतर यही रहा कि वह लीग के इतिहास में सबसे महंगी खिलाड़ी बनने से बस कुछ ही लाख रुपये दूर रह गईं. वैसे दीप्ति शर्मा के अलावा और भी कई खिलाड़ी रहीं, जिन पर छप्पर फाड़कर पैसा बरसा.  जलिए जान लीजिए कि भारतीय खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा पैसा पाने वाली कौन सी 5 खिलाड़ी रहीं, जिनके नाम की चर्चा फैंस के बीच जोर-शोर से चल रही है. 

5. पूजा वस्त्राकार (0.85 लाख रुपये): यूपी वॉरियर्ज ने करीदा

4.  आशा शोभना (1.10  करोड़ रुपये): यूपी वॉरियर्ज ने खरीदा

3. श्री चरणी (1:30 करोड़ रुपये):  दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा 

2.  शिखा पांडेय (2:40 करोड़): यूपी वॉरियर्ज ने खरीदा

1. दीप्ति शर्मा (3.20 करोड़ रुपये): यूपी वॉरियर्ज ने खरीदा

