सनी देओल की फिल्में हैं पाकिस्तान में बैन, जबकि धर्मेंद्र को मिला था पड़ोसी मुल्क से प्यार, बोले- मौसी है...

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं. 89 साल की उम्र में उनका 24 नवंबर को निधन हो गया है. धर्मेंद्र एक्टिंग की दुनिया में अभी तक एक्टिव थे. उनकी आखिरी फिल्म अगले महीने सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. धर्मेंद्र ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं. धर्मेंद्र की फिल्मों को पाकिस्तान में भी पसंद किया जाता था. धर्मेंद्र जब 8वीं क्लास में थे तब पार्टीशियन हुआ था तो उनके दिल में पाकिस्तान के लिए अलग प्रेम था. उन्होंने एक बार पाकिस्तान को अपनी मौसी कहा था. उनका ये पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

धर्मेंद्र का वीडियो हुआ वायरल

धर्मेंद्र का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें वो पाकिस्तान के बारे में बात करते नजर आ रहे हैं. उन्होंने कहा था-भारत मां है तो पाकिस्तान मेरी मौसी मां है. अगर दो मां गले मिल जाएंगी तो हम बच्चों के लिए कितना सुकून समय होगा. दुआ कीजिए अल्लाह से भगवान से, वाहेगुरु से की हम सब एक हो जाएं.

पाकिस्तान में इन फिल्मों ने मचाया था धमाल

धर्मेंद्र की फिल्मों को पाकिस्तान में भी बहुत पसंद किया जाता था. धर्मेंद्र की शोले, सीता और गीता और अनुपमा जैसी फिल्मों को काफी पसंद किया गया था. उनके कई ऐसे डायलॉग्स भी हैं जिन्हें लोग आज भी पाकिस्तान में याद करते हैं. वहीं उनके बेटे सनी देओल के साथ उल्टा है. सनी की कई फिल्मों को पाकिस्तान में बैन किया हुआ है जिसमें गदर एक प्रेमकथा, इंडियन बॉर्डर, द हीरो और मां तुझे सलाम जैसी कई फिल्में शामिल हैं. इन फिल्मों में सनी ने पाकिस्तानी सेना या आतंकवादियों से लड़ने के खिलाफ किरदार निभाया है. सनी देओल की फिल्मों को पाकिस्तान में कम पसंद किया जाता है. वहीं उनके पिता धर्मेंद्र को हमेशा से खूब प्यार मिला है.