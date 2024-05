VIDEO: आजम खान ने टपकाया लॉलीपॉप कैच तो चिढ़ गए फैंस, किसी ने बोला 'मोटू' तो किसी ने...

Azam Khan dropped easy catch: पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच खेले गए 4 मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला 30 मई को लंदन स्थित केनिंग्टन ओवल में खेला गया. इस मैच में ग्रीन टीम को 23 गेंद रहते 7 विकेट से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा. मैच के दौरान पाकिस्तान की फील्डिंग भी बिल्कुल औसत नजर आई. टीम के खिलाड़ी अगर लचर प्रदर्शन करते हैं तो कुछ हद तक बात समझ में आती है, लेकिन विकेटकीपर ही आसानी से कैच टपकाने लगे तो टीम की मुश्किलें काफी बढ़ जाती हैं.

कुछ ऐसा ही वाक्या पाकिस्तान बनाम इंग्लैंड मुकाबले के दौरान बीते कल ओवल में देखने को मिला. क्षेत्ररक्षण के दौरान जहां ग्रीन टीम को नाजुक परिस्थितियों में विकेट की जरूरत थी. वहीं आजम खान ने यहां आसानी से कैच टपका दिया. इसका नतीजा टीम को हार के रूप में झेलना पड़ा.

Azam Khan is an embarrassment to international cricket pic.twitter.com/Ferp0ys5nf

दरअसल, यह वाक्या पाकिस्तान की गेंदबाजी के दौरान देखने को मिला. ग्रीन टीम के लिए तेज तर्रार गेंदबाज हारिस रऊफ गेंदबाजी कर थे. उनके सामने बल्लेबाजी के लिए विल जैक्स तैयार थे. पाकिस्तान की टीम को मैच में वापसी के लिए एक विकेट की तलाश थी. यह सफलता करीब-करीब रऊफ ने दिला थी. मगर विकेट के पीछे आजम खान की एक गलती ने सभी खिलाड़ियों को निराश कर दिया.

