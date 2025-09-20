IND vs PAK: टेंशन में टीम इंडिया, गेंद और बल्ले से मैच जिताने वाला स्टार हुआ चोटिल, कैसे लगेगी नैया पार?

Axar Patel, India vs Oman: एशिया कप 2025 के सुपर-4 मुकाबले में भारतीय टीम का पहला मुकाबला 21 सितंबर को पाकिस्तान के साथ है. दोनों टीमों के बीच यह रोमांचक मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. अहम मुकाबले से पूर्व टीम इंडिया के लिए एक बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है. भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल चोटिल हो गए हैं. बताया जा रहा है कि उनके सिर में चोट लगी है. (अपडेट जारी है)

