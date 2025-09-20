विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs PAK: टेंशन में टीम इंडिया, गेंद और बल्ले से मैच जिताने वाला स्टार हुआ चोटिल, कैसे लगेगी नैया पार?

Axar Patel, India vs Oman: ओमान के खिलाफ पिछले मुकाबले में एक कैच पकड़ते हुए अक्षर पटेल चोटिल हो गए. बताया जा रहा है उनके सिर में चोट आई है.

Read Time: 1 min
Share
IND vs PAK: टेंशन में टीम इंडिया, गेंद और बल्ले से मैच जिताने वाला स्टार हुआ चोटिल, कैसे लगेगी नैया पार?
भारतीय टीम
  • एशिया कप 2025 के सुपर-4 चरण में भारतीय टीम का पहला मुकाबला पाकिस्तान के साथ 21 सितंबर को होगा
  • यह मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा
  • भारतीय टीम के प्रमुख ऑलराउंडर अक्षर पटेल को सिर में चोट लगी है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Axar Patel, India vs Oman: एशिया कप 2025 के सुपर-4 मुकाबले में भारतीय टीम का पहला मुकाबला 21 सितंबर को पाकिस्तान के साथ है. दोनों टीमों के बीच यह रोमांचक मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. अहम मुकाबले से पूर्व टीम इंडिया के लिए एक बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है. भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल चोटिल हो गए हैं. बताया जा रहा है कि उनके सिर में चोट लगी है. (अपडेट जारी है)
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Axar Rajeshbhai Patel, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com