अर्शदीप सिंह ने हारिस रऊफ का तोड़ दिया गुरूर, अब दुनिया महारिकॉर्ड के लिए भारतीय स्टार का नाम रखेगी याद

Arshdeep Singh, India vs Oman: भारतीय टीम के युवा स्टार तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने इतिहास रच दिया है. वह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में फुल मेंबर नेशन की तरफ से शिरकत करते हुए सबसे तेज 100 विकेट चटकाने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज, जबकि ओवरऑल तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं. खास मामले में उन्होंने पाकिस्तानी तेज गेंदबाज हारिस रऊफ को पीछे छोड़ा है. रऊफ ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट के आंकड़े को 71वें मैच में हासिल किया था, जबकि अर्शदीप ने 64वें मैच में ही 100 विकेट चटकाने की उपलब्धि हासिल कर ली है.

राशिद खान के नाम दर्ज है सबसे तेज 100 विकेट चटकाने का रिकॉर्ड

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट चटकाने का रिकॉर्ड अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मौजूदा कप्तान राशिद खान के नाम दर्ज है. जिन्होंने महज 53 मैचों में ही 100 विकेट के आंकड़े को छुआ था. दूसरे खिलाड़ी श्रीलंकाई ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा हैं. हसरंगा ने अपने 63 वें मुकाबले में 100 विकेट के आंकड़े को प्राप्त किया था. ये दोनों ही गेंदबाज स्पिन गेंदबाज हैं.

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट चटकाने वाले खिलाड़ी

53 मैच - राशिद खान - अफगानिस्तान

63 मैच - वानिंदु हसरंगा - श्रीलंका

64 मैच - अर्शदीप सिंह - भारत

71 मैच - हारिस रऊफ - पाकिस्तान

72 मैच - मार्क अडायर - आयरलैंड

भारत की तरफ से T20I क्रिकेट में 100 विकेट चटकाने वाले पहले खिलाड़ी बने अर्शदीप

यही नहीं अर्शदीप सिंह भारतीय टीम की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट चटकाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं. 2022 से खबर लिखे जाने तक उन्होंने देश के लिए 64 मैच खेले हैं. इस बीच उनको 64 पारियों में 18.49 की औसत से 100 सफलता प्राप्त हुई है.

भारत की तरफ से T20I क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट चटकाने वाले टॉप-5 खिलाड़ी

100 - अर्शदीप सिंह

96 - युजवेंद्र चहल

96 - हार्दिक पंड्या

92 - जसप्रीत बुमराह

90 - भुवनेश्वर कुमार

