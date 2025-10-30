AUSW vs INDW 2nd Semi-Final: पेस अटैक की नई 'क्रांति', फिर से दिग्गज हीली को हिला कर रख दिया, आंकडे़ बोल रहे

यह महज भर संयोग था जिसने उभरती 22 साल की भारतीय युवा पेसर क्रांति गौड (Kranti Gaud) की लेदर-बॉल दुनिया में एंट्री कराई, लेकिन अब समय ऐसा है कि क्रांति ने खेले चंद ही मैचों के भीतर दुनिया की दिग्गज बल्लेबाजों में से एक एलिसा हीली सहित तमाम पंडितों को एहसास करा दिया कि वह भारतीय महिला टीम के पेस अटैक के लिए किसी क्रांति से कम कम नहीं है. क्रांति ने खेले जा रहे वीमेंस वर्ल्ड कप (ICC Womens World Cup 2025) में वीरवार को मुंबई के डा. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे सेमीफाइनल में दिग्गज एलिसा हीली को सस्ते में चलता कर एक बार फिर से इसका प्रमाण दिया दिया. युवा क्रांति ने क्रिकेट जगत को दिखा दिया कि यह शुरुआत भर है, आने वाले दिनों में बड़ी लकीर खींचने जा रही हैं

हीली फिर से पस्त, क्रांति मस्त!

गुडलेंथ पर टप्पा खाकर अंदर आई गेंद पर हीली दूर से ड्राइव करने गईं, तो गेंद बल्ले के अंदरूनी किनारे को चूमती हुई उनकी गिल्लियां बिखेर गईं, खेल की इस महान खिलाड़ियों में से एक एलिसा हीली को पता ही नहीं चला. सिर्फ 5 रन बनाकर हीली लौट गईं.भारत को मेगा मुकाबले (Australia Women vs India Women, 2nd Semi-Final) में शानदार शुरुआत मिल चुकी थी. इसी के साथ ही क्रांति ने फिर से हीली को बौना बनाते हुए एहसास कर दिया दिया कि वह भले ही सौ से ज्यादा वनडे खेल चुकी हैं, वह भले ही साढ़े तीन हजार से ज्यादा रन बना चुकी हैं, लेकिन ये पल उनके हैं. और उनकी तीखी इनस्विंग का आपके पास कोई जवाब नहीं है. पवेलियन लौटते हुए हीली का सिर झुका हुआ था और क्रांति गर्वीली हवाओं में गोते लगा रही थीं. हीली के कंधों पर क्रांति के बिगडे़ आंकड़ों का बोझ भारी हो चला था.

ये महज आंकड़े नहीं, तेवर हैं!

इयान हीली करियर के सांध्यकाल दौर में हैं. और क्रांति के खिलाफ बिगड़े आंकड़े निश्चित रूप से इस दिग्गज के भीतर शक और सवाल पैदा करेंगे ही करेंगे. कुल मिलाकर अभी तक (सेमीफाइनल) तक सौ से ऊपर वनडे खेल चुकीं एलिसा हीली ने क्रांति गौड की 63 गेंदों का सामना किया. इनमें क्रांति ने चार बार हीली का शिकार किया. कंगारू दिग्गज का औसत 22 साल की युवा पेसर के सामने 18.5 का सिमट कर रह गया. और हीली के खिलाफ क्रांति के ये आंकड़े सिर्फ आंकड़े भर नहीं हैं. ये मध्य प्रदेश के छोटे से गांव घुवारा से निकली लड़की के तेवर हैं कि यह तो महज शुरुआत भर है. यह तो ट्रेलर भर है!आने वाले समय में उनकी इनस्विंग और बड़ी तस्वीरें दिखाएगी.



