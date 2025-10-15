Australia vs India in ODIs: भारत-ऑस्ट्रेलिया वनडे में कौन है छक्कों का असली बादशाह?

Most sixes for Australia vs India in ODIs: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का आगाज 19 अक्टूबर से होने वाला है, सीरीज का पहला मैच 19 अक्टूबर को खेला जाएगा. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे में अबतक 152 मैच खेले हैं जिसमें टीम इंडिया को 58 और ऑस्ट्रेलिया 84 मैच में जीत मिली है. 10 मैच बिना परिणाम के रहा है. इसके अलावा जब भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे क्रिकेट की बात होती है तो आक्रामक क्रिकेट की बात होती है. ऐसे में जानते हैं भारत-ऑस्ट्रेलिया वनडे में सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले बल्लेबाज कौन है.

रोहित शर्मा

इस मामले में पहले नंबर पर रोहित शर्मा हैं. रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में 46 मैच में कुल 88 छक्के लगाए हैं. 2407 रन रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में ठोके हैं.

ग्लेन मैक्सवेल

दूसरे नंबर पर ग्लेन मैक्सवेल हैं. मैक्सवेल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में 45 छक्के लगाए हैं.

सचिन तेंदुलकर

सचिन तेंदुलकर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे क्रिकेट में 71 मैच खेलकर 35 छक्के लगाने में सफलता हासिल की थी. सचिन ने कंगारू टीम के खिलाफ 3077 रन बनाए हैं.

Photo Credit: @DHONIism/X

एम एस धोनी

धोनी के नाम वनडे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुल 33 छक्के लगाने का रिकॉर्ड दर्ज है. धोनी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में 55 मैच खेलकर 1660 रन बनाने में सफल रहे थे.

एरोन फिंच

फिंच ने वनडे में भारत के खिलाफ 32 छक्के लगाए हैं. भारत-ऑस्ट्रेलिया वनडे में फिंच सबसे ज्यादा छक्का लगाने के मामले में पांचवें नंबर पर मौजूद हैं.

