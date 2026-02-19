विज्ञापन
ग्रुप स्टेज से बाहर हुई टीम, अब एक्शन मोड में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, होगा टीम, प्रदर्शन की होगी जांच

Australia out from group stage, T20 World Cup: ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम जारी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई है. पहले जिम्बाब्वे और फिर श्रीलंका के खिलाफ मिली हार के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम सुपर-8 के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाई है.

  • ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप स्टेज में जिम्बाब्वे और श्रीलंका से हारकर बाहर हो गई है.
  • चयनकर्ता टोनी डोडेमाइड ने खिलाड़ियों के स्वदेश लौटने पर टीम के प्रदर्शन की गहन समीक्षा करने की बात कही है.
  • पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने टीम की कमजोर रणनीति और अनुभवी खिलाड़ियों की कमी को निराशाजनक बताया है.
Cricket Australia now in action mode: ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम जारी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई है. पहले जिम्बाब्वे और फिर श्रीलंका के खिलाफ मिली हार के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम सुपर-8 के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाई है. ऑस्ट्रेलियाई टीम के बाहर होने पर सवाल खड़े हुए हैं. हालांकि, अब इस बात के संकेत हैं कि पूर्व चैंपियन के निराशाजनक प्रदर्शन की गहन समीक्षा होगी. ऑस्ट्रेलिया अपना मैच शुक्रवार को ओमान के खिलाफ खेलेगा लेकिन इसका अब कोई महत्व नहीं रह गया है. जिम्बाब्वे और श्रीलंका सुपर आठ में पहुंच गए हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया 2009 के बाद पहली बार ग्रुप चरण से आगे नहीं बढ़ पाया है.

चयनकर्ता टोनी डोडेमाइड ने कहा कि खिलाड़ियों के स्वदेश लौटने के बाद प्रदर्शन की गहन समीक्षा की जाएगी. क्रिकेट डॉट कॉम एयू के अनुसार डोडेमाइड ने कहा,"टूर्नामेंट में जिस तरह से हमारा प्रदर्शन रहा, वह वास्तव में निराशाजनक है. लेकिन अभी हम इंतजार करेंगे. हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम ओमान के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करें. हमारी टीम जब वापस आएगी तो हम उसके प्रदर्शन का गहन विश्लेषण करेंगे."

पूर्व कंगारू कप्तान रिकी पोटिंग ने भी टीम के खराब प्रदर्शन पर सवाल उठाए. रिकी पोंटिंग ने आईसीसी रिव्यू में कहा,"यह कहना होगा कि यह अभियान वास्तव में बहुत खराब रहा है. कागजों पर ऑस्ट्रेलियाई टीम को देखें तो उसमें वह आत्मविश्वास और उत्साह नहीं दिखता जो आईसीसी प्रतियोगिताओं और विश्व कप में जाने वाली अन्य ऑस्ट्रेलियाई टीमों में होता है."

"अगर आप इन टूर्नामेंटों में आगे बढ़कर जीत हासिल करना चाहते हैं, तो आपको अपने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों और सबसे अनुभवी खिलाड़ियों की जरूरत है जो आगे बढ़कर आपके लिए बड़े पलों में जीत हासिल करें, और ऑस्ट्रेलिया के पास ऐसा खिलाड़ी नहीं रहा है."

पोंटिंग ने आगे कहा,"मुझे लगता है कि टूर्नामेंट शुरू होने से पहले टीमों को देखते हुए, मुझे लगा था कि श्रीलंका को उसके घर पर हराना मुश्किल होगा और ऐसा ही हुआ. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ़ बहुत अच्छा खेला. अगर आप देखें तो वह रन चेज़ वाकई कमाल का था. इस तरह के स्कोर का पीछा करना कभी आसान नहीं होता." "लेकिन यह सोचकर हैरानी होती है कि जिम्बाब्वे ने आईसीसी टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया. ऐसे मौके टूर्नामेंट में गंवाना नामुमकिन है."

चोटिल होने के कारण पैट कमिंस और जोश हेज़लवुड के टूर्नामेंट से बाहर होने के कारण टीम अपने मुख्य तेज गेंदबाजी आक्रमण के बिना खेल रही थी, जबकि मिचेल स्टार्क टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं. टूर्नामेंट के दौरान कप्तान मिचेल मार्श पहले दो मैच में नहीं खेल पाए थे, जिससे टीम का संतुलन काफी हद तक बिगड़ गया. अगला टी20 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खेला जाएगा.

डोडेमाइड ने कहा,"हम हर विश्व कप जीतना चाहते हैं, चाहे वह कहीं भी हो. अगला विश्व कप घरेलू मैदान पर है. हम घरेलू मैदान पर अच्छा प्रदर्शन करना चाहेंगे. अभी हमारा ओमान के खिलाफ मैच है और हम इसे शानदार तरीके से समाप्त करना चाहते हैं."

