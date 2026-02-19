Sri Lanka vs Zimbabwe Live: जिम्बाब्वे कर रही श्रीलंका से मिले 179 के लक्ष्य का पीछा

Sri Lanka vs Zimbabwe Live: जिम्बाब्वे कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में जारी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप स्टेज के 38वें मुकाबले में श्रीलंका से मिले 179 के लक्ष्य का पीछा कर रही है. इससे पहले श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पथुम निसांका और पवन रत्नायके की पारियों के दम पर 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 178 रन बनाए हैं. पथुम निसांका ने 41 गेंदों में 8 चौकों की मदद से 62 रनों की पारी खेली. जबकि पवन रत्नायके ने 25 गेंदों में 44 रन बनाए हैं. ग्रुप बी से श्रीलंका और जिम्बाब्वे सुपर-8 के लिए क्वालीफाई कर चुके हैं. ऐसे में यह मुकाबला महज औपचारिकता भर है. जिम्बाब्वे और आयरलैंड का मैच बारिश के कारण रद्द हुआ था, जिसके बाद जिम्बाब्वे ने सुपर-8 के लिए क्वालीफाई कर लिया था. दोनों ही टीमों की कोशिश अपनी जीत की लय को बरकरार रखते हुए सुपर-8 में जाने की होगी. (Live Scorecard)