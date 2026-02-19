विज्ञापन
विशेष लिंक

Sri Lanka vs Zimbabwe Live: जिम्बाब्वे कर रही श्रीलंका से मिले 179 के लक्ष्य का पीछा

Sri Lanka vs Zimbabwe Live: पथुम निसांका और पवन रत्नायके की पारियों के दम पर श्रीलंका ने जारी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप स्टेज के 38वें मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए 178 रन बनाए हैं.

Read Time: 2 mins
Share
Sri Lanka vs Zimbabwe Live: जिम्बाब्वे कर रही श्रीलंका से मिले 179 के लक्ष्य का पीछा
Sri Lanka vs Zimbabwe

Sri Lanka vs Zimbabwe Live: जिम्बाब्वे कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में जारी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप स्टेज के 38वें मुकाबले में श्रीलंका से मिले 179 के लक्ष्य का पीछा कर रही है. इससे पहले श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पथुम निसांका और पवन रत्नायके की पारियों के दम पर 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 178 रन बनाए हैं.  पथुम निसांका ने 41 गेंदों में 8 चौकों की मदद से 62 रनों की पारी खेली. जबकि पवन रत्नायके ने 25 गेंदों में 44 रन बनाए हैं. ग्रुप बी से श्रीलंका और जिम्बाब्वे सुपर-8 के लिए क्वालीफाई कर चुके हैं. ऐसे में यह मुकाबला महज औपचारिकता भर है. जिम्बाब्वे और आयरलैंड का मैच बारिश के कारण रद्द हुआ  था, जिसके बाद जिम्बाब्वे ने सुपर-8 के लिए क्वालीफाई कर लिया था. दोनों ही टीमों की कोशिश अपनी जीत की लय को बरकरार रखते हुए सुपर-8 में जाने की होगी. (Live Scorecard)


पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sri Lanka, Zimbabwe, T20 World Cup 2026, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now