ऑस्ट्रेलियाई टीम का हुआ ऐलान, मेलबर्न टेस्ट से कमिंस-लायन का नाम गायब, जानें किन्हें मिला मौका

मेलबर्न में 26 दिसंबर से शुरू हो रहे एशेज 2025-26 के चौथे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है. घोषित ऑस्ट्रेलियाई टीम में कप्तान पैट कमिंस और ऑफ स्पिनर नाथन लायन का नाम नहीं है. पीठ दर्द की समस्या से रिकवरी के बाद पैट कमिंस ने लंबे समय बाद एडिलेड टेस्ट में वापसी की थी. उन्होंने 6 विकेट लेते हुए ऑस्ट्रेलिया की 82 रन की जीत में अहम भूमिका निभाई थी. जीत के बाद कमिंस ने कहा था कि हम टेस्ट सीरीज जीत चुके हैं. ऐसे में संभव है कि मैं अपने शरीर पर अतिरिक्त दबाव न देते हुए मेलबर्न टेस्ट से बाहर रहूं. किसी भी तरह की इंजरी से दूर रखने के लिए पैट कमिंस को आराम देने का फैसला किया गया है. कमिंस की जगह तेज गेंदबाज झाय रिचर्डसन को टीम में जगह दी गई है.

नाथन लायन इस टीम का हिस्सा नहीं हैं क्योंकि तीसरे टेस्ट के आखिरी दिन बाउंड्री रोकने के लिए डाइव लगाते समय उनके दाहिने हैमस्ट्रिंग में गंभीर चोट लगने के बाद उनकी सर्जरी होगी. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी कन्फर्म किया है कि लियोन के टियर का ऑपरेशन करना होगा और इस वजह से वह लंबे समय तक बाहर हो गए हैं. नाथन लायन की जगह टॉड मर्फी को जगह दी गई है.

एडिलेड टेस्ट से बाहर रहे अनुभवी बल्लेबाज स्टीव स्मिथ मेलबर्न में वापसी करेंगे. कमिंस की गैरमौजूदगी में स्मिथ ही टीम की कमान संभालेंगे. स्मिथ पर्थ और ब्रिसबेन में खेले गए सीरीज के पहले और दूसरे टेस्ट में भी कप्तान थे और टीम को बड़ी जीत दिलाने में कामयाब रहे थे. ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 3-0 से आगे चल रही है.

मेलबर्न टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम

स्टीव स्मिथ (कप्तान), स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, ब्रेंडन डॉगेट, कैमरून ग्रीन, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, टॉड मर्फी, माइकल नेसर, झाई रिचर्डसन, मिशेल स्टार्क, जेक वेदराल्ड और ब्यू वेबस्टर.

