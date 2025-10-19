विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs AUS: केएल राहुल ने 38 रन की पारी खेलकर बना दिया अनोखा रिकॉर्ड, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रचा इतिहास

KL Rahul record: 38 रन की पारी के दौरान राहुल ने 31 गेंद का सामना किया, जिसमें राहुल ने 2 चौके और दो छक्के लगाने में सफल रहे.

Read Time: 2 mins
Share
IND vs AUS: केएल राहुल ने 38 रन की पारी खेलकर बना दिया अनोखा रिकॉर्ड, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रचा इतिहास
KL Rahul record vs Australia: केएल राहुल का अनोखा कारनामा
  • भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले एक दिवसीय मैच में बारिश के कारण 26 ओवर में 9 विकेट पर 136 रन बनाए
  • राहुल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज बने
  • राहुल ने इंटरनेशनल क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुल 20 छक्के लगाए, जो धवन और हार्दिक पंड्या से अधिक हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

IND vs AUS, 1st ODI: भारत ने पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किए जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बारिश से प्रभावित पहले एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में रविवार को यहां निर्धारित 26 ओवर में नौ विकेट पर 136 रन बनाए. बारिश के व्यवधान के कारण मैच को प्रति टीम 26 ओवर का कर दिया गया. भारत की तरफ से केएल राहुल ने सर्वाधिक 38 रन बनाए. 38 रन की पारी के दौरान राहुल ने 31 गेंद का सामना किया, जिसमें राहुल ने 2 चौके और दो छक्के लगाने में सफल रहे. राहुल भले ही अर्धशतक नहीं जमा पाए लेकिन ऑस्ट्र्रेलिया के खिलाफ एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. 

Latest and Breaking News on NDTV

राहुल ऑस्ट्रेलिया के खिालफ इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. राहुल ने धवन और हार्दिक पंड्या को पछाड़ दिया है. इंटरनेशनल क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार्दिक और धवन ने 18 छक्के लगाए थे. वहीं, राहुल ने अबतक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 34 इंटरनेशनल पारी में कुल 20 छक्के लगाने का कमाल किया है. 

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज

  • 54 - रोहित शर्मा (63 पारी)
  • 37 - विराट कोहली (80 पारी)
  • 23 - एमएस धोनी (54 पारी)
  • 20* - केएल राहुल (34 पारी)
  • 18 - शिखर धवन (35 पारी)
  • 18 - हार्दिक पांड्या (11 पारी)

केएल राहुल ने साबित की अपनी अहमियत 

केएल राहुल मौजूदा टीम में सबसे अनुभवी बल्लेबाज हैं। रोहित शर्मा की मौजूदगी में राहुल को बल्लेबाजी क्रम में लगातार बदलाव का सामना करना पड़ता था। कभी ओपनिंग और कभी मध्यक्रम में बल्लेबाजी करनी पड़ती थी. रोहित के संन्यास के बाद राहुल के लिए टेस्ट में सलामी बल्लेबाज की जगह तय हो गई है और वह पूरी जिम्मेदारी के साथ अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं. उनका लय में होना भारतीय टीम के लिए अच्छा है. राहुल 64 टेस्ट में 11 शतक और 19 अर्धशतक की मदद से 3,889 रन बना चुके हैं. 

Latest and Breaking News on NDTV

इंटरनेशनल क्रिकेट में पिछली 19 पारियों में केएल राहुल

40(29), 41*(47), 23(29), 42*(34), 34*(33), 42(78), 137(247), 2(26), 55(84), 100(147), 39(58), 46(98), 90(230), 14(40), 7(28), 100(197), 38(54), 58*(108), 38(31)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Rahul Kannaur Lokesh, Australia Vs India 2025, Cricket, India, Australia
Get App for Better Experience
Install Now