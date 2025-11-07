AUS vs IND 5th T20I: 'इसका कोई मतलब नहीं', पठान ने की नियम बदलने की मांग, फैंस बोले क्या आईसीसी बड़े बवाल का इंतजार कर रही

Australia vs India: टीम सूर्यकुमार ऑस्ट्रेलियाई धरती पर ऐतिहासिक टी20 सीरीज जीतने के मुहाने पर खड़ी है. वीरवार को कैनबरा में कंगारुओं को 48 के विशाल अंतर से धोने के साथ ही भारत अब सीरीज ने 2-1 से आगे है. उसे यहां से गंवाने को कुछ नहीं है, लेकिन शनिवार जीत न पाने की सूरत में उसे न पाने का मलाल जरूर रह जाएगा. यही वजह है कि ब्रिस्बेन (Aus vs Ind 5Th T20I) का मुकाबला बहुत ही अहम बन चला है. टक्कर बहुत ही खास बन पड़ी है, तो पूर्व दिग्गज भी सलाह दे रहे हैं. बहरहाल, पूर्व ऑलराउंडर इरफान ने चौथे मैच में घटी घटना को लेकर नाखुशी जताई है. पठान ने बड़ा मुद्दा उठाते हुए नियम बदलने की बात की है.

Umpire gives it out, batter reviews, it's not out, so why is the batting team losing a run? Makes no sense. Time for a rule change. — Irfan Pathan (@IrfanPathan) November 6, 2025

पहले आप घटना के बारे में जानें, गिल भी हैरान थे

चौथे मैच में स्टोनिस की गेंद पर गिल एलबीडब्ल्यू जोरदार अपील हुई. गिल ने इस पर सिंगल लिया, लेकिन अंपायर ने शॉट खेलने के बाद उंगली उठा दी. गिल ने तुरंत रिव्यू लिया और अल्ट्राएज ने गेंद के बल्ले पर लगने की पुष्टि कर दी. यहां हुआ यह कि मैदानी अंपायर का फैसला बदल दिया गया, लेकिन यह एक रन नहीं जोड़ा गया क्योंकि नियम कहता है कि जब अंपायर बल्लेबाज को आउट करार देता है, तो गेंद डेड हो जाती है. ऐसे में नहीं गिना जाएगा. गिल भी रन न गिने जाने पर हैरान थे, लेकिन नियम तो नियम है. यह सभी के लिए बराबर है. ऐसे में कोई क्या कर सकता है. बहरहाल, इरफान पठान के सवाल उठाने के बाद फैंस ने भी पूर्व ऑलराउंडर की बात का समर्थन किया है.

This has been in debate for pretty long time now..but never seems to be proceeding further to arrive at a conclusion. Even during IPL this was raised as a concern and questions were asked what will happened if it is a final and chasing team requires 1 run in the last ball.… — ` (@bdrijalab) November 6, 2025

Yes. It is Correct — Surya Prathap 🤩 (@suryaprathapMSD) November 6, 2025

indeed, stupid rule — Stumper (@TheStumpStory) November 6, 2025

