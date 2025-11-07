विज्ञापन
AUS vs IND 5th T20I: 'इसका कोई मतलब नहीं', पठान ने की नियम बदलने की मांग, फैंस बोले क्या आईसीसी बड़े बवाल का इंतजार कर रही

Aus vs Ind: इरफान पठान ने जो सवाल उठाया है, वह आईसीसी को सोचना होगा क्योंकि अगर किसी दिन इस वजह से किसी बड़े मैच का परिणाम फंस गया, तो बड़ा बवाल मच जाएगा.

  • भारत ने ऑस्ट्रेलिया में टी20 सीरीज में 2-1 की बढ़त पर है
  • चौथे टी20 मैच में गिल के एलबीडब्ल्यू फैसले के बाद रन न जोड़े जाने पर नियम को लेकर विवाद और हैरानी हुई थी
  • फैंस ने पूर्व ऑलराउंडर की बात का किया जोरदार समर्थन
Australia vs India: टीम सूर्यकुमार ऑस्ट्रेलियाई धरती पर ऐतिहासिक टी20 सीरीज जीतने के मुहाने पर खड़ी है. वीरवार को कैनबरा में कंगारुओं को 48 के विशाल अंतर से धोने के साथ ही भारत अब सीरीज ने 2-1 से आगे है. उसे यहां से गंवाने को कुछ नहीं है, लेकिन शनिवार जीत न पाने की सूरत में उसे न पाने का मलाल जरूर रह जाएगा. यही वजह है कि ब्रिस्बेन (Aus vs Ind 5Th T20I) का मुकाबला बहुत ही अहम बन चला है. टक्कर बहुत ही खास बन पड़ी है, तो पूर्व दिग्गज भी सलाह दे रहे हैं. बहरहाल, पूर्व ऑलराउंडर इरफान ने चौथे मैच में घटी घटना को लेकर नाखुशी  जताई है. पठान ने बड़ा मुद्दा उठाते हुए नियम बदलने की बात की है. 

पहले आप घटना के बारे में जानें, गिल भी हैरान थे

चौथे मैच में स्टोनिस की गेंद पर गिल एलबीडब्ल्यू जोरदार अपील हुई. गिल ने इस पर सिंगल लिया, लेकिन अंपायर ने शॉट खेलने के बाद उंगली उठा दी. गिल ने तुरंत रिव्यू लिया और अल्ट्राएज ने गेंद के बल्ले पर लगने की पुष्टि कर दी. यहां हुआ यह कि मैदानी अंपायर का फैसला बदल दिया गया, लेकिन यह एक रन नहीं जोड़ा गया क्योंकि नियम कहता है कि जब अंपायर बल्लेबाज को आउट करार देता है, तो गेंद डेड हो जाती है. ऐसे में नहीं गिना जाएगा. गिल भी रन न गिने जाने पर हैरान थे, लेकिन नियम तो नियम है. यह सभी के लिए बराबर है. ऐसे में कोई क्या कर सकता है. बहरहाल, इरफान पठान के सवाल उठाने के बाद फैंस ने भी पूर्व ऑलराउंडर की बात का समर्थन किया है.

इस फैन ने बहुत ही अहम बात कह दी है

इस फैन ने नियम का समर्थन किया है

बहुत ही बेवकूफाना बात. गिल भी यही सोच रहे होंगे

यही तो बड़ा सवाल है. लगता है कि आईसीसी तभी जागेगी, जब किसी दिन कोई बड़ा बवाल मचेगा. कुछ वैसा जिसका जिक्र यह फैन कर रहा है

Irfan Khan Pathan, Shubman Singh Gill, India, Australia, Board Of Control For Cricket In India, Cricket
