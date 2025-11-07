AUS vs IND 5th T20I: 'इसका कोई मतलब नहीं', पठान ने की नियम बदलने की मांग, फैंस बोले क्या आईसीसी बड़े बवाल का इंतजार कर रही

- भारत ने ऑस्ट्रेलिया में टी20 सीरीज में 2-1 की बढ़त पर है
- चौथे टी20 मैच में गिल के एलबीडब्ल्यू फैसले के बाद रन न जोड़े जाने पर नियम को लेकर विवाद और हैरानी हुई थी
- फैंस ने पूर्व ऑलराउंडर की बात का किया जोरदार समर्थन
Australia vs India: टीम सूर्यकुमार ऑस्ट्रेलियाई धरती पर ऐतिहासिक टी20 सीरीज जीतने के मुहाने पर खड़ी है. वीरवार को कैनबरा में कंगारुओं को 48 के विशाल अंतर से धोने के साथ ही भारत अब सीरीज ने 2-1 से आगे है. उसे यहां से गंवाने को कुछ नहीं है, लेकिन शनिवार जीत न पाने की सूरत में उसे न पाने का मलाल जरूर रह जाएगा. यही वजह है कि ब्रिस्बेन (Aus vs Ind 5Th T20I) का मुकाबला बहुत ही अहम बन चला है. टक्कर बहुत ही खास बन पड़ी है, तो पूर्व दिग्गज भी सलाह दे रहे हैं. बहरहाल, पूर्व ऑलराउंडर इरफान ने चौथे मैच में घटी घटना को लेकर नाखुशी जताई है. पठान ने बड़ा मुद्दा उठाते हुए नियम बदलने की बात की है.
Umpire gives it out, batter reviews, it's not out, so why is the batting team losing a run? Makes no sense. Time for a rule change.— Irfan Pathan (@IrfanPathan) November 6, 2025
पहले आप घटना के बारे में जानें, गिल भी हैरान थे
चौथे मैच में स्टोनिस की गेंद पर गिल एलबीडब्ल्यू जोरदार अपील हुई. गिल ने इस पर सिंगल लिया, लेकिन अंपायर ने शॉट खेलने के बाद उंगली उठा दी. गिल ने तुरंत रिव्यू लिया और अल्ट्राएज ने गेंद के बल्ले पर लगने की पुष्टि कर दी. यहां हुआ यह कि मैदानी अंपायर का फैसला बदल दिया गया, लेकिन यह एक रन नहीं जोड़ा गया क्योंकि नियम कहता है कि जब अंपायर बल्लेबाज को आउट करार देता है, तो गेंद डेड हो जाती है. ऐसे में नहीं गिना जाएगा. गिल भी रन न गिने जाने पर हैरान थे, लेकिन नियम तो नियम है. यह सभी के लिए बराबर है. ऐसे में कोई क्या कर सकता है. बहरहाल, इरफान पठान के सवाल उठाने के बाद फैंस ने भी पूर्व ऑलराउंडर की बात का समर्थन किया है.
इस फैन ने बहुत ही अहम बात कह दी है
This has been in debate for pretty long time now..but never seems to be proceeding further to arrive at a conclusion. Even during IPL this was raised as a concern and questions were asked what will happened if it is a final and chasing team requires 1 run in the last ball.…— ` (@bdrijalab) November 6, 2025
इस फैन ने नियम का समर्थन किया है
Yes. It is Correct— Surya Prathap 🤩 (@suryaprathapMSD) November 6, 2025
बहुत ही बेवकूफाना बात. गिल भी यही सोच रहे होंगे
indeed, stupid rule— Stumper (@TheStumpStory) November 6, 2025
यही तो बड़ा सवाल है. लगता है कि आईसीसी तभी जागेगी, जब किसी दिन कोई बड़ा बवाल मचेगा. कुछ वैसा जिसका जिक्र यह फैन कर रहा है
Just imagine it worldcup final between two rivalry teams one ball 4 to win in ball hits pads runaway to four passing keeper bowler keeper appeal for it umpire gives out but batsman reviews it then replay shows missing wickets or pitched outside leg what could be condition its— rac Ch (@racCh17) November 7, 2025
