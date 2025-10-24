Aus vs Ind 3rd ODI: आखिरी टक्कर से पहले टीम गिल 17 के फेर में फंसी, क्या आखिरी मैच में टूटेगा मिथक

India vs Australia: टीम इंडिया कंगारुओं के खिलाफ सीरीज गंवा चुकी है. और यहां से सम्मान मिलेगा भी या नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता! वजह यह है कि साफ-साफ लग रहा है कि टीम इंडिया के ग्रह-नक्षत्र बिगड़े पड़े हैं. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के बाद कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill) कप्तान बने, लेकिन अब लग रहा है कि पता नहीं किसी ने कोई टोना-टोटका करा दिया है, कौन सा काला जादू कर दिया है कि हालात टस से मस ही नहीं हो रहे. अब आप ही बताएं कि भला कोई टीम लगातार 17 मैचों में टॉस हारती है? कौन जानता है कि अगर भारत पिछले दो में से एक भी मैच में टॉस जीत जाता है, तो मैच टीम गिल के पाले में होता? लेकिन टीम इंडिया ने तो यह अनचाहा रिकॉर्ड बना दिया है. और अब बड़ा सवाल यह है कि तीसरे वनडे में क्या यह लगातार 17 टॉस हार का मिथक टूटेगा?

विश्व कप फाइनल से लेकर इतना बुरा हाल!

आप सोचिए कि दो साल में दुनिया कितनी बदल गई है. बच्चे बड़े हो गए, लेकिन साल 2023 विश्व कप से लेकर अभी तक टीम इंडिया के लिए वनडे में सिक्के की उछाल नहीं बदली. फाइनल से लेकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे तक भारत ने वनडे में लगातार 17 टॉस हारे हैं! जी हां, पूरे 17 टॉस! एक बार को भरोसा ही नहीं होता, लेकिन यह अब अपने आप में बड़ा तथ्य है और भारत के लिए एक अनचाहा रिकॉर्ड. इसे लेकर फैंस और पूर्व क्रिकेटर बातें कर रहे हैं, लेकिन यह एक ऐसा पहलू है, जिसे लेकर कुछ भी नहीं किया जा सकता. सिक्के की उछाल तो किस्मत से जुड़ी होती है. और इस मामले में टीम इंडिया का समय बहुत ही बुरा चल रहा है.

ऊपर से सिडनी बना कोढ़ में खाज !

एक तरफ लगातार 17 मैचों में टॉस में हार, ऊपर से ऑस्ट्रेलिया का शुरुआती दो मैचों में ही सीरीज कब्जा लेना. मानो इतना भर ही काफी नहीं है. अगर मैच से पहले कुछ बचा था, तो उसकी कोर-कसर सिडनी मैदान पर वनडे में भारत के खराब रिकॉर्ड ने पूरी कर दी है. इस मैदान पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अभी तक 19 वनडे मैच खेले गए हैं. लेकिन आप देखिए कि तस्वीर कितनी भयावह है!ऑस्ट्रेलिया ने 16 मैच जीते हैं, तो भारत सिर्फ 2 ही मैच अपने खाते में जमा कर सका है, 1 मैच में कोई फैसला नहीं आया. भारत को ये दो जीतें क्रमश: साल 2008 और 2016 में मिलीं. अब यह देखने की बात होगी कि भारत आखिरी वनडे में क्या करता है? और बड़ा सवाल यह भी है कि क्या भारत लगातार 18वीं बार टॉस हार तो नहीं जाएगा?



