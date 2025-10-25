Rohit Sharma: 'मैं ऐसे ही खेलना जारी रखूंगा', शतकवीर प्लेयर ऑफ द मैच रोहित की हुंकार, आलोचकों को भेजा संदेश

Rohit Sharma statement after win: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शनिवार को सिडनी में खत्म हुई 3 मैचों की सीरीज का स्कोर टीम गिल अगर 2-1 से करने में सफल रही, तो उसकी सबसे बड़ी वजह पूर्व कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) रहे. रोहित ने आखिरी मैच में मानो वहीं से शुरुआत की, जहां उन्होंने एडिलेड में छोड़ा था. और बार रोहित अपने पचासे को शतक में तब्दील कर 33वां शतक बनाने में कामयाब रहे. जाहिर है कि प्लेयर ऑफ द मैच के लिए दूर-दूर तक कोई भी रोहित के मुकाबले में नहीं था. मैच जीतने के बात रोहित ने कहा, 'यही वह चीज है, जिसकी उम्मीद आप ऑस्ट्रेलिया में करते हो. आपको हालात को समझना होता है. मैं पिछले काफी दिनों से खेला नहीं था, लेकिन यहां आने से पहले मैंने अच्छी तैयारी की थी.'

जीत भले नहीं, लेकिन कई पॉजिटिव मिए

पूर्व कप्तान बोले, 'हम भले ही सीरीज नहीं जीत सके, लेकिन यहां हमें पॉजिटिव मिले. निश्चित रूप से युवा खिलाड़ियों को यहां बहुत ज्यादा सीख मिली होगी. जब मैं पहली बार ऑस्ट्रेलिया आया था, तो मुझे याद है कि कैसे वरिष्ठ खिलाड़ियों ने मेरी मदद की थी. अब यही संदेश देना हमारा काम है.' रोहित ने कहा, 'विदेश यात्रा करना और क्रिकेट खेलना कभी भी आसाम काम नहीं होता. लेकिन हमारे खिलाड़ी बहुत ही प्रतिभाशाली हैं, बस इन्हें गेम प्लान बनाने की जरूरत है.'

जारी रहेगा ऐसा प्रदर्शन

पारी के लिए प्लयेर ऑफ द मैच चुने गए रोहित ने रवि शास्त्री और एडम गिलक्रिस्ट के साथ बातचीत में कहा, 'मुझे ऑस्ट्रेलिया में खेलना बहुत ही पसंद है. मेरा मतलब यह है कि मुझे ऑस्ट्रेलिया में खेलना अच्छा लगता है. साल 2008 दौेरे की मेरी शानदार यादें हैं. यह शतकीय पारी खेलना और आखिरी मैच जीतना एक अच्छी बात रही. मैं नहीं जानता कि दोबारा बतौर खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया आना होगा या नहीं, लेकिन करियर के सालों में ऑस्ट्रेलिया में खेलना बहुत ही मजेदार अनुभव रहा है. सिडनी को लेकर मेरी बहुत ही अच्छी यादें हैं. यह शानदार जगह हैं और यहां आने वाले दर्शक शानदार हैं. जो भी मैंने किया, उससे मुझे प्यार है और मैं आगे भी ऐसा प्रदर्शन करता रहूंगा'