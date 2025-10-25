विज्ञापन
Aus vs Ind 3rd ODI: भारत पर टॉस की मार लगातार जारी, इस स्टार पेसर को नहीं मिली XI में जगह, भारतीय टीम में 2 बदलाव

India tour of Australia, 2025: भारत ने दो बदलाव किए, तो ऑस्ट्रलिया ने भी आखिरी वनडे के लिए टीम में एक बदलाव किया है

Read Time: 3 mins
Australia vs India, 3rd ODI: टॉस के समय शुभमन गिल

Australia vs India 3rd ODI: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरुआती दो  वनडे मैच गंवाकर सीरीज हार बैठी टीम शुभमन गिल (Shubman Gill) के सामने सिडनी के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) में स्कोरलाइन 2-1 करने का खासा दबाव है. लेकिन टॉस के दुर्भाग्य  एक बार फिर से भारत का पीछा नहीं ही छोड़ा. और साल 2023 विश्व कप फाइनल के बाद से भारत फिर से लगातार टॉस हार गया. यह कुल मिलाकर लगातार 18वीं बार ऐसा मौका रहा, जब भारत टॉस हारा, जो अपने आप में अनचाहा रिकॉर्ड है और जिसका सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है. और यह कहां जाकर रुकेगा, यह तो समय ही बताएगा. बहरहाल, ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. वहीं, आखिरी मैच के लिए भारत ने अपनी XI में 2 बदलाव किए हैं. स्टार पेसर अर्शदीप सिंह की जगह प्रसिद्ध कृष्णा इलेवन में लौटे हैं, तो सभी की बात मानते हुए प्रबंधन ने नितीश रेड्डी की जगह कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) को टीम में शामिल किया है. 

इस वजह से हम पिछला मैच हारे-गिल

वैसे टॉस हारने के बाद भी भारतीय कप्तान शुभमन गिल की इच्छा पूरी हो गई. गिल ने कहा, 'वह टॉस जीतते, तो वह पहले गेंदबाजी ही करना पसंद करते. अब हमारे सामने साफ  लक्ष्य होगा और इसका पीछा करेंगे. मुझे लगता है कि हमें वह मिला, जो हम चाहते थे.' भारतीय कप्तान बोले, 'पिछले मैच में  हमने अच्छे रन बनाए थे. लेकिन हमें जो मौके मिले, उसे हम भुना नहीं सके. मगर ऐसा क्रिकेट में होता है. आपको खेले में मौके भुनाने पड़ते हैं.  पिछला मैच 40वें ओवर तक बराबरी पर था, लेकिन आखिरी ओवरों में ऑस्ट्रेलिया ने अच्छी बल्लेबाजी की. उम्मीद है कि तीसरा वनडे हमारे लिए अच्छा होने जा रहा है. हमने इलेवन में दो बदलाव किए हैं. अर्शदीप और रेड्डी की जगह कुलदीप और प्रसिद्ध आए हैं'

ऑस्ट्रेलिया ने भी किया टीम में एक बदलाव

ऑस्ट्रेलिाय ने आखिरी वनडे मुकाबले के लिए झेवियर बार्टलेट की जगह नॉथन एलिस को टीम में जगह दी. वहीं, कप्तान मार्श ने  टॉस जीतने के बाद कहा, 'यह अच्छी पिच दिखाई पड़ रही है. एससीजी पर यह एक शानदार दिन होने जा रहा है. जिस अंदाज में पिछले मुकाबले में आखिरी ओवरों में हमारे युवाओं ने शानदार प्रदर्शन किया, यह हमारे और टीम के लिए एक शानदार बात है. आज हमारे पास सीरीज 3-0 से जीतने का शानदार मौका है.

Shubman Singh Gill, Arshdeep Singh, Kaki Nitish Kumar Reddy, Kuldeep Yadav, Cricket, Australia Vs India 10/23/2025 Auin10232025258923
