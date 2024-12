Aus vs Ind 2nd Test: "मैंने उससे इतना ही कहा, लेकिन सिराज ने...", शतकवीर हेड ने किया भारतीय पेसर से हुई "वर्ड-वॉर" का खुलासा

Travis head reveals the incident of second day: कुछ पारियां ऐसी होती हैं, जो मैच में मोटी लकीर खींच देती हैं. ऐसी पारी, जिनका असर विरोधी टीम पर होता है, तो फैंस इसे लंबे समय तक याद रखते हैं. कुछ ऐसी ही पारी कंगारू लेफ्टी बल्लेबाज ट्रेविस हेड (Travis Head) ने एडिलेड में पिंक (Pink Ball) से खेले जा रहे दूसरे टेस्ट (Ind vs Aus 2nd Test) ने दूसरे दिन खेली. हेड ने 141 गेंदों पर 4 छक्कों और 17 चौकों से 140 रन बनाए. करीब शत-प्रतिशत स्ट्राइक-रेट. यह ट्रेविस हेड ही थे, जिन्होंने इस पारी से वास्तव में अपनी टीम को 337 के स्कोर तक पहुंचाते हुए 157 रन की मजबूत बढ़ा दिला दी, जो टीम इंडिया के लिए बहुत ही भारी साबित हुई. भारत ने दिन का खेल समाप्त होने तक 5 विकेट पर 128 रन बना लिए थे और भारत अभी भी कंगारुओं से 29 रन पीछे है. बहरहाल, दिन का खेल खत्म होने के बाद ट्रेविस हेड ने विस्तार से अपनी पारी पर रोशनी डाली. हेड ने आउट होने के बाद मोहम्मद सिराज के साथ हुए शब्दों के आदान-प्रदान का भी खुलासा किया कि वास्तव में हुआ क्या था

Siraj abused Travis Head.



Travis Head abused Siraj.



And now the crowd is hooting on every ball of Siraj.



BGT is peaking 🔥pic.twitter.com/WT63qSB5Kp — Vishal. (@SPORTYVISHAL) December 7, 2024

शतकवीर बल्लेबाज ने कहा, "निश्चित रूप से कुछ रन बटोरना अच्छा रहा. पिछले कुछ हफ्तों से बल्लेबाजी अच्छी चल रही है और बनाना अच्छा रहा. मैंने कुछ जोखिम लिया. भारतीयों ने अच्छी गेंदबाजी की और यह बैटिंग के लिए मुश्किल पिच थी", हालात पर हावी रहने के सवाल पर हेड ने कहा कि अगर चीजें सही हैं, तो मैं सामने वाली टीम पर हावी रह सकता हूं. दोनों ही टीमें इस मैच में एक-दूसरे पर हावी रहने के इरादे से मैदान पर उतरी थीं. मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हम भारत पर हावी हैं, लेकिन हम अच्छी स्थिति में हैं"

हेड बोले, "जैसे स्तरीय गेंदबाज भारत के पास हैं, हमें उनके खिलाफ जोखिम लेना था. अब जबकि फील्डर ऊपर तैनात थे, तो मैंने तो जोखिम लेने का मन बना लिया था. इसका फायदा मिला और मैंने कुछ पल विशेष में अच्छी बल्लेबाजी की", आउट होने के बाद सिराज से हुई "वर्ड-वॉर" पर हेड ने कहा, " मैंने कहा कि वेल बोल्ड, लेकिन मेरी तारीफ को उसने दूसरे अर्थ में लिया. जो कुछ भी हुआ, उससे मैं थोड़ा निराश हूं, लेकिन जो हुआ है, वह सामने है. अगर उन्हें खुद को ऐसे ही प्रस्तुत करना है, तो ठीक है, ऐसा होने दें"