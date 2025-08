केएल राहुल और अंपायर कुमार धर्मसेना के बीच तीखी बहस, स्टंप माइक में कैद हुआ सबकुछ - VIDEO

KL Rahul vs Kumar Dharmasena Heated Talk Video Viral: मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा दोनों ने शुक्रवार को ओवल में खेले गए पाँचवें और निर्णायक टेस्ट मैच में भारत की वापसी में तीन-तीन विकेट लिए. भारत के 224 रनों पर ऑलआउट होने के जवाब में इंग्लैंड का स्कोर 129/1 था और वे पहली पारी में अच्छी बढ़त बनाने की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन दूसरे दिन चाय के समय कृष्णा द्वारा सत्र के आखिरी ओवर में दो विकेट लेने के बाद उनका स्कोर 215/7 हो गया था.

केएल राहुल वीडियो में अंपायर कुमार धर्मसेना से कहते हुए दिख रहे है की आप आप हमलोग से क्या चाहते हैं? हम चुप रहें?

कुमार धर्मसेना, केएल राहुल से ये कहते हुए सुनाई दे रहें हैं की क्या आप पसंद करेंगे की कोई गेंदबाज आप तक चलता हुआ आये? नहीं आप ये नहीं कर सकते.

ये बहस यही नहीं रूका इसके बाद राहुल ने वापस जवाब देते हुए कहा, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, नहीं राहुल हम इस तरह से नहीं जा सकते हैं, राहुल ने वापस जवाब देते हुए कहा की आप क्या चाहते हैं हम क्या करें, हम सिर्फ बैटिंग-बॉलिंग करें और घर चले जाये? इसके तुरंत बाद कुमार धर्मसेना ने कहा की हम मैच खत्म होने के बाद चर्चा करेंगे.

KL RAHUL - A LEADER. 🔥



- Class KL leading India at The Oval at the moment.

