Aus vs Ind 2nd T20I: 'उसे इसे बदलने की जरूरत नहीं', सूर्यकुमार ने बताई अभिषेक की सफलता की यूएसपी, दिया सीरीज में वापसी का मंत्र

Suryakumar on defeat: भारतीय कप्तान दूसरे टी20 में भी नहीं चले. मैच के बाद सूर्यकुमार यादव ने कई पहलुओं पर रोशनी डाली

Aus vs Ind 2nd T20I: 'उसे इसे बदलने की जरूरत नहीं', सूर्यकुमार ने बताई अभिषेक की सफलता की यूएसपी, दिया सीरीज में वापसी का मंत्र
Australia vs India, 2nd T20I:
Suryakumar Yadav Statement after defeat: मेलबर्न ने शुक्रवार को दूसरे मैच में चार विकेट से मिली हार के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकमार यादव (Suryakumar Yadv) ने कई बातें सामने रखीं. उन्होंने हार के लिए बल्लेबाजी को दोष देते हुए कंगारू पेसर हेजलवुड को भी जीत का श्रेय दिया. साथ ही, अर्द्धशतक जड़ने वाले अभिषेक की बल्लेबाजी की सफलता की कुंजी भी बता दिया. सूर्या ने बताया कि शुरुआत में ही जो चार विकेट हमने गंवाए, वह हार की सबसे बड़ी वजह रहे

भारतीय कप्तान ने हेजलवुड की मार के स्वीकार करते करते हुए कहा, 'निश्चित रूप से उन्होंने शानदार काम किया. पावर-प्ले (शुरुआती 6 ओवर) में हेजलवुड ने जैसी बॉलिंग की, और अगर आप शुरुआत में ही चार विकेट गंवा देते हैं, तो फिर इससे उबरना बहुत ही मुश्किल होता है. हेजलवुड को इसका पूरा श्रेय जाता है. उसने वास्तव में बहुत ही अच्छी बॉलिंग की.'

अभिषेक की शानदार पारी पर यादव ने कहा, 'वह पिछले कुछ  समय से टीम के लिए यह काम कर रहे हैं. वह अपना खेल जानते हैं, अपनी पहचान से अच्छी तरह वाकिफ हैं. अच्छी बात यह है कि वह इसमें बदलाव नहीं कर रहे हैं और यही उनके लिए सफलता लेकर आती है. उम्मीद है कि वह इस शैली से जुड़े रहेंगे और हमारे लिए और भी ऐसी पारियां खेलेंगे.' अगले मैच में तेजी से क्या बदलाव करेंगे, के सवाल पर सूर्यकुमार ने कहा, 'हमें ठीक वही करने की जरूरत है, जो हमने पहले मैच में की. हमें अच्छी बल्लेबाजी करने की जरूरत है. अगर पहले बल्लेबाजी आती है, तो हम ज्यादा से ज्यादा रन बनाकर इनका बचाव करें.'

