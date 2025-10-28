विज्ञापन
Aus vs Ind 1st T20I: बहुत सवाल थे, सूर्यकुमार ने दिया बॉलिंग का यह ब्लूप्रिंट, इस परफॉरमर को बाहर बैठना होगा

Aus vs Ind 1st T20I: एशिया कप में करीब एक महीने पहले खेले गए फाइनल मुकाबले के बाद पिचें 360 डिग्री पर बदलने जा रही हैं. ऐसे में सूर्यकुमार ने लगभग साफ तरीके से बता दिया कि मंगलवार को बॉलिंग अटैक में कौन-कौन शामिल होगा

Suryakumar Yadav: सूर्यकुमार के लिए निजी रूप से यह सीरीज खासी अहम है

Australia vs India 1st T20I: टीम सूर्यकुमार बुधवार को मेजबान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ (Aus vs Ind 1st T20I) के खिलाफ पांच टी20 मैचों की सीरीज का आगाज करने जा रही है. लेकिन अब कैनबरा में भारतीय बॉलरों को एक महीने पहले एशिया कप में दुबई जैसी पिच नहीं मिलेंगी. सभी समझ सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और दुबई की पिचों में कितना ज्यादा अंतर है. ऐसे में तमाम फैंस और पंडित इसको लेकर बातें कर रहे थे कि कैनबरा में पहले टी20 में भारतीय बॉलिंग कॉम्बिनेशन क्या होगा? जाहिर है कि दुबई की तरह चार स्पिनर के बारे में तो यहां सोचना भी मूर्खता होगी, लेकिन कप्तान सूर्यकुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इशारा कर दिया कि भारतीय प्रबंधन तो यहां दांव स्पिनरों पर ही लगाएगा.

सूर्यकुमार का प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा इशारा

एक सवाल के जवाब में यादव ने कहा, ‘टीम संयोजन में ज़्यादा बदलाव नहीं है, क्योंकि पिछली बार जब हम दक्षिण अफ़्रीका गए थे, तो हम एक तेज़ गेंदबाज़, एक ऑलराउंडर और तीन स्पिनरों के साथ खेले थे. यहां की परिस्थितियां भी वैसी ही हैं. सुन रहे हैं न आप, पढ़ रहे हैं न ध्यान से, "तीन स्पिनरों के साथ." ऐसे में कैनबरा में भारत बुधवार को इतने ही स्पिनरों के साथ मैदान पर उतर सकता है. और ये तीन स्पिनर होंगे अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती

इस परफॉरमर के लिए XI में जगह नहीं

जसप्रीत बुमराह वनडे में आराम के बाद एक छोर संभालेंगे, तो टी20 टीम का अभिन्न हिस्सा और लगातार परिपक्वता दिखा रहे और एक महीने पहले पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप फाइनल से बाहर रहे अर्शदीप सिंह भी दूसरे छोर पर तेज गेंदबाजी को विविधता प्रदान करेंगे. ऐसे में साफ है कि सिडनी में आखिरी वनडे में तूफानी प्रदर्शन करने वाले हर्षित राणा को XI में जगह नहीं मिल पाएगी.

