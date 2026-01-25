'मूर्खतापूर्ण है', PCB चीफ मोहसिन नकवी की गीदड़भभकी पर भड़के पूर्व भारतीय दिग्गज

Atul Wassan big Statement on Mohsin Naqvi: पूर्व भारतीय क्रिकेटर अतुल वासन ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी के बयानों को लेकर रिएक्ट किया है और इसकी कड़ी आलोचना की है. बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद मोहसिन नकवी ने संकेत दिया था कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2026 में अपनी भागीदारी पर फिर से विचार कर सकता है. वासन ने उनके इस बयान को "मूर्खतापूर्ण बहादुरी" बताया. वासन का मानना ​​है कि खिलाड़ियों को नुकसान होगा, जबकि राजनेताओं को राजनीतिक फायदा मिलेगा. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पाकिस्तान बांग्लादेश का समर्थन करने की कोशिश कर रहा है, यह सोचकर कि इससे उन्हें बड़ा फायदा होगा.

पूर्व क्रिकेटर ने ANI के साथ बात करते हुए कहा, "मुझे लगता है कि यह सिर्फ़ शेखी बघारना है, और आईसीसी को आंखें दिखाना और पूरी क्रिकेट दुनिया को ब्लैकमेल करना है, यह ज़्यादा से ज़्यादा बेवकूफी भरी बात है. मुझे लगता है कि वे अभी जो कर रहे हैं, वह सिर्फ़ क्रिकेट और अपने खिलाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं. इसका नुकसान किसे होगा? खिलाड़ियों को भुगतना पड़ेगा. उन्हें कुछ नहीं पता क्योंकि वे पॉलिटिकल कैपिटल हैं, इसलिए उनका काम चलता रहेगा.आपने क्रिकेट का मुद्दा बनाया और अपनी मूंछें ऊंची कर लीं. क्योंकि उन्हें लगता है कि यह उनके लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट होगा कि देखो हमने बांग्लादेश का साथ दिया."

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए टी20 विश्व कप के अपने मैच भारत में खेलने से मना कर दिया था और विश्व कप से अपना नाम वापस ले लिया था.आईसीसी ने बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को एंट्री दे दी है. इस बीच बांग्लादेश को पाकिस्तान का समर्थन मिलने के बाद यह विवाद और गहरा गया है. बताया जा रहा है कि अगर यह मामला सुलझता नहीं है तो पाकिस्तान अपने टूर्नामेंट में भाग लेने के फैसले की समीक्षा कर सकता है.

मोहसिन नकवी ने आईसीसी पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि बांग्लादेश के साथ अन्याय हुआ है. एक देश को जब चाहे फैसले लेने की छूट है, जबकि दूसरे देशों के लिए नियम अलग हैं. बांग्लादेश एक बड़ा स्टेकहोल्डर है और उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए.