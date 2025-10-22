विज्ञापन
'धर्म कार्ड बेतुका है', सरफराज खान को लेकर शमा मोहम्मद के पोस्ट पर बरसे अतुल वासन 

Atul Wassan on Shama Mohamed post: कांग्रेस नेता डॉ. शमा मोहम्मद ने सरफराज के चयन न होने को उनके धर्म से जोड़कर देखे जाने के बाद इस चर्चा ने राजनीतिक मोड़ ले लिया.

  • सरफराज खान को साउथ अफ्रीका दौरे के लिए इंडिया ए टीम में चयन नहीं मिलने से विवाद उत्पन्न हुआ है
  • कांग्रेस नेता डॉ. शमा मोहम्मद ने सरफराज के चयन न होने को उनके धर्म से जोड़कर राजनीति की चर्चा शुरू की
  • पूर्व तेज गेंदबाज अतुल वासन ने धर्म के आधार पर आरोपों को बेतुका करार देते हुए इसे अनुचित बताया
Atul Wassan angry on Shama Mohamed: साउथ अफ्रीका दौरे के लिए भारत ए की टीम से सरफराज खान को नहीं चुने जाने के बाद एक बड़ा  विवाद खड़ा हो गया है,  पिछले पांच सालों में प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 110.47 की शानदार औसत, जिसमें 10 शतक और पांच अर्धशतक शामिल हैं, इसके बाद भी सरफराज को भारत एक टीम में शामिल नहीं किया गया. जिसके बाद फैन्स काफी निराश नजर आए. वहीं, दूसरी ओर कांग्रेस नेता डॉ. शमा मोहम्मद ने सरफराज के चयन न होने को उनके धर्म से जोड़कर देखे जाने के बाद इस चर्चा ने राजनीतिक मोड़ ले लिया. कांग्रेस नेता डॉ. शमा मोहम्मद  ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर लिखा, "क्या सरफ़राज़ खान को उनके सरनेम की वजह से नहीं चुना गया, हमें पता है कि गौतम गंभीर इस मामले में क्या सोचते हैं. डॉ. शमा मोहम्मद के पोस्ट ने बवाल मचा दिया है. वहीं, इस मुद्दे पर पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज अतुल वासन ने रिएक्ट किया और इन आरोपों को "बेतुका" बताया है. 

अतुल वासन का फूटा गुस्सा

पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज अतुल वासन ने सांप्रदायिक आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें "बेतुका" बताया और कहा कि धर्म का कार्ड खेलना "अनुचित" है. अतुल वासन ने NDTV से बात करते हुए कहा, "मुझे लगता है कि यह बहुत दुखद है, मैं मानता हूं कि सरफराज को वह सम्मान और मौके नहीं दिए गए जिसके वह हकदार हैं. लेकिन कांग्रेस के आरोप बेतुके हैं.  भारतीय क्रिकेट में ऐसा कभी नहीं हुआ. हम बार-बार धर्म का कार्ड खेलते हुए सुनते हैं, यहां तक कि अज़हर के समय में भी. मुझे नहीं लगता कि यह किसी धार्मिक पहलू की वजह से है."

हालांकि, वासन ने इस बात पर ज़ोर दिया कि मुंबई के इस बल्लेबाज़ का चयन निराशाजनक रूप से असंगत रहा है, उन्होंने अपनी बात आगे ले जाते हुए कहा,  "मुझे नहीं लगता कि सिर्फ़ मौजूदा प्रदर्शन पर ही विचार किया जाना चाहिए. कई खिलाड़ी सभी प्रारूपों में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन एक बार किसी खिलाड़ी का चयन हो जाने के बाद, उसे पर्याप्त मौके मिलने चाहिए - इतने मैच कि वह या तो पूरी तरह से असफल हो जाए या सफल हो जाए. सरफराज को इस तरह का मौका नहीं दिया गया है."

