विज्ञापन
विशेष लिंक

PAK vs SA: आसिफ अफरीदी ने 38 साल की उम्र में किया डेब्यू, 5 विकेट लेकर पहले ही मैच में तोड़ दिया 92 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड

Asif Afridi record in Test: अपने डेब्यू ही टेस्ट में पाकिस्तान के बाएं हाथ के स्पिनर आसिफ अफरीदी ने इतिहास रच दिया.अफरीदी  ने मैच में साउथ अफ्रीका की पहली पारी के दौरान 5 विकेट लेने में सफल रहे.

Read Time: 3 mins
Share
PAK vs SA: आसिफ अफरीदी ने 38 साल की उम्र में किया डेब्यू, 5 विकेट लेकर पहले ही मैच में तोड़ दिया 92 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड
Asif Afridi Creates History in Test: (Oldest bowlers to take five-wicket haul on Test debut)
  • पाकिस्तान के 38 वर्षीय स्पिनर आसिफ अफरीदी ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट डेब्यू में पांच विकेट लिए
  • अफरीदी ने 92 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए टेस्ट डेब्यू में पांच विकेट लेने वाले सबसे उम्रदराज गेंदबाज बने
  • अफरीदी ने इंग्लैंड के चार्ल्स मैरियट के 37 साल 332 दिन के रिकॉर्ड को 38 साल 301 दिन की उम्र में पीछे छोड़ा
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Pakistan's Asif Afridi Creates History: साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान के 38 साल के स्पिनर आसिफ अफरीदी ने डेब्यू किया. अपने डेब्यू ही टेस्ट में आसिफ अफरीदी ने इतिहास रच दिया.अफरीदी  ने मैच में साउथ अफ्रीका की पहली पारी के दौरान 5 विकेट लेने में सफल रहे. ऐसा करते ही 38 साल के पाकिस्तानी स्पिनर ने 92 साल पुराने महारिकॉर्ड को तोड़ दिया.आसिफ अफरीदी टेस्ट डेब्यू में 5 विकेट हॉल करने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज गेंदबाज बन गए हैं. अफरीदी ने इंग्लैंड के चार्ल्स मैरियट को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 1933 से टेस्ट डेब्यू में पांच विकेट लेने वाले सबसे उम्रदराज क्रिकेटर का रिकॉर्ड अपने नाम किया था. पाकिस्तानी स्पिनर ने 38 साल और 301 दिन की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की और मैरियट के 37 साल और 332 दिन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. 

टेस्ट डेब्यू में पांच विकेट लेने वाले सबसे उम्रदराज गेंदबाज

गेंदबाजटीमउम्रआंकड़े vsवेन्यूसाल
आसिफ अफरीदीपाकिस्तान38 वर्ष, 301 दिन5/47, साउथ अफ्रीकारावलपिंडी 2025
चार्ल्स मैरियटइंग्लैंड37 वर्ष, 333 दिन 5/37 वेस्टइंडीजद ओवल1933
चार्ल्स मैरियटइंग्लैंड37 वर्ष, 334 दिन6/59 वेस्टइंडीजद ओवल1933
हिनेस जॉनसनवेस्टइंडीज37 वर्ष, 259 दिन5/41 इंग्लैंडकिंग्स्टन1948
हिनेस जॉनसन  वेस्टइंडीज 37 वर्ष, 263 दिन5/55 इंग्लैंडकिंग्स्टन1948

इसके अलावा पाकिस्तान के लिए बतौर सबसे उम्रदराज़ गेंदबाज़ के तौर पर 5 विकेट बॉल का रिकॉर्ड स्पिनर नोमान अली के नाम है. नोमान 39 साल और 5 दिन के थे जब उन्होंने लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में चल रही सीरीज़ के पहले टेस्ट की पहली पारी में साउथ  अफ्रीका के खिलाफ 112 रन देकर 6 विकेट लिए थे. 

टेस्ट मैच की एक पारी में 5 विकेट लेने वाले सबसे उम्रदराज पाकिस्तानी गेंदबाज 

नोमान अली -  39 साल और 5 दिन  (2025)
आसिफ अफरीदी - 38 साल 301 दिन (2025)
मोहम्मद नजीर - 37 साल 211 दिन (1983)

ये भी पढ़ें- Who is Asif Afridi: स्पॉट फिक्सिंग के लिए लगा बैन, अब रिटारयमेंट की उम्र में किया डेब्यू, कौन है पाकिस्तानी स्पिनर आसिफ अफरीदी

मैच की बात करें तो रावलपिंडी टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने पहली पारी में 333 रन का स्कोर बनाया था जिसके बाद ये खबर लिखे जाने तक साउथ अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में लंच तक 8 विकेट पर 285 रन बना लिए थे. ट्रिस्टन स्टब्स ने साउथ अफ्रीका की ओर से 76 रन की पारी खेली है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Pakistan, South Africa, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now