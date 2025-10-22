PAK vs SA: आसिफ अफरीदी ने 38 साल की उम्र में किया डेब्यू, 5 विकेट लेकर पहले ही मैच में तोड़ दिया 92 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड

Pakistan's Asif Afridi Creates History: साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान के 38 साल के स्पिनर आसिफ अफरीदी ने डेब्यू किया. अपने डेब्यू ही टेस्ट में आसिफ अफरीदी ने इतिहास रच दिया.अफरीदी ने मैच में साउथ अफ्रीका की पहली पारी के दौरान 5 विकेट लेने में सफल रहे. ऐसा करते ही 38 साल के पाकिस्तानी स्पिनर ने 92 साल पुराने महारिकॉर्ड को तोड़ दिया.आसिफ अफरीदी टेस्ट डेब्यू में 5 विकेट हॉल करने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज गेंदबाज बन गए हैं. अफरीदी ने इंग्लैंड के चार्ल्स मैरियट को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 1933 से टेस्ट डेब्यू में पांच विकेट लेने वाले सबसे उम्रदराज क्रिकेटर का रिकॉर्ड अपने नाम किया था. पाकिस्तानी स्पिनर ने 38 साल और 301 दिन की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की और मैरियट के 37 साल और 332 दिन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया.

टेस्ट डेब्यू में पांच विकेट लेने वाले सबसे उम्रदराज गेंदबाज

गेंदबाज टीम उम्र आंकड़े vs वेन्यू साल आसिफ अफरीदी पाकिस्तान 38 वर्ष, 301 दिन 5/47, साउथ अफ्रीका रावलपिंडी 2025 चार्ल्स मैरियट इंग्लैंड 37 वर्ष, 333 दिन 5/37 वेस्टइंडीज द ओवल 1933 चार्ल्स मैरियट इंग्लैंड 37 वर्ष, 334 दिन 6/59 वेस्टइंडीज द ओवल 1933 हिनेस जॉनसन वेस्टइंडीज 37 वर्ष, 259 दिन 5/41 इंग्लैंड किंग्स्टन 1948 हिनेस जॉनसन वेस्टइंडीज 37 वर्ष, 263 दिन 5/55 इंग्लैंड किंग्स्टन 1948

इसके अलावा पाकिस्तान के लिए बतौर सबसे उम्रदराज़ गेंदबाज़ के तौर पर 5 विकेट बॉल का रिकॉर्ड स्पिनर नोमान अली के नाम है. नोमान 39 साल और 5 दिन के थे जब उन्होंने लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में चल रही सीरीज़ के पहले टेस्ट की पहली पारी में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 112 रन देकर 6 विकेट लिए थे.

टेस्ट मैच की एक पारी में 5 विकेट लेने वाले सबसे उम्रदराज पाकिस्तानी गेंदबाज

नोमान अली - 39 साल और 5 दिन (2025)

आसिफ अफरीदी - 38 साल 301 दिन (2025)

मोहम्मद नजीर - 37 साल 211 दिन (1983)

मैच की बात करें तो रावलपिंडी टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने पहली पारी में 333 रन का स्कोर बनाया था जिसके बाद ये खबर लिखे जाने तक साउथ अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में लंच तक 8 विकेट पर 285 रन बना लिए थे. ट्रिस्टन स्टब्स ने साउथ अफ्रीका की ओर से 76 रन की पारी खेली है.