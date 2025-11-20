Asia Cup Rising Stars 2025: राइजिंग स्टार एशिया कप में बन रही भारत vs पाकिस्तान खिताबी टक्कर की तस्वीर, जानें सेमीफाइनल, टाइमिंग, बाकी बातें

कुछ महीने पहले एशिया कप में भारत और पाकिस्तान की खिताबी टक्कर के बाद अब दोनों चिर-प्रतिद्वंद्वी दे्शों के बीच एक और फाइनल मुकाबले की तस्वीर बनती दिख रही है. दोहा में खेले जा रहे राइजिंग स्टार्स एशिया कप (Rising Stars Asia Cup) में वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) के तूफानी तेवरों और पिछले मैच में हर्ष दुबे (Harsh Dubey) जैसे उदीयमान ऑलराउंडर के दम पर भारत 'ए' ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है. और अगर भारत A और समकक्ष पाकिस्तानी टीम अपने-अपने मुकाबले जीत लेती है, तो करोड़ों फैंस को एक बार फिर से मजेदार फाइनल मुकाबला दोनों देशों के बीच देखने को मिलेगा. चलिए टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मैचों और इनसे जुड़े तमाम पहलुओं के बारे में जान लीजिए.

प्र: राइजिंग स्टार्स एशिया कप के सेमीफाइनल मुकाबले कब खेला जाएंगे?

उ: दोनों सेमीफाइनल शुक्रवार (21 नवंबर) को खेल जाएंगे. भारत ए का मुकाबला बांग्लादेश ए और पाकिस्तान ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा.

प्र: दोनों सेमीफाइनल कहां और किस स्टेडियम में खेले जाएंगे?

उ: दोनों ही सेमीफाइनल मुकाबले दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जाएंगे.

प्र: दोनों सेमीफाइनल मुकाबलों का सीधा प्रसारण कहां होगा?

उ: दोनों ही सेमीफाइनल मुकाबलों का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देखा जा सकता है

प्र: सेमीफाइनल मैचों की LIVE STREAMING कहां उपलब्ध रहेगी?

उ: मैचों की live streaming सोनी LIV APP पर देखी जा सकती है

प्र: दोनों सेमीफाइनल मुकाबले के प्रसारण की टाइमिंग क्या है.

उ: भारत ए V/S बांग्लादेश ए के बीच मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे से, तो बांग्लादेश A और पाकिस्तान ए दूसरे सेमीफाइनल में रात 8:00 बजे भिड़ेंगे

प्र: भारत की टीम किन खिलाड़ियों से चुनी जाएगी?

G: भारत 'ए' की टीम इन खिलाड़ियों से चुनी जाएगी:

भारत 'ए': जितेश शर्मा (कप्तान/विकेटकीपर), नमन धीर (उप-कप्तान), प्रियांश आर्या, वैभव सूर्यवंशी, नेहाल वढेरा, सूर्यांश शेडगे, रमनदीप सिंह, हर्ष दुबे, आशुतोष शर्मा, यश ठाकुर, गुर्जपनीत सिंह, विजय कुमार वायशाक, युद्धवीर सिंह चरक, अभिषेक पोरेल (विकेटकीपर), सुयश शर्मा