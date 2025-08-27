विज्ञापन
भारत-पाकिस्तान-श्रीलंका या अफगानिस्तान ,कौन सी टीम जीतेगी Asia Cup 2025 का खिताब, पूर्व दिग्गज की भविष्यवाणी

Who can win Asia Cup 2025: 9 सितंबर से 28 सितंबर के बीच एशिया कप खेला जाएगा. इस बार एशिया कप का खिताब कौन सी टीम जीतेगी, इसको लेकर अब भविष्यवाणी शुरू हो गई है.

Farveez Maharoof Predicted the winner of Asia Cup 2025:
  • एशिया कप 2025 का आयोजन 9 सितंबर से शुरू होकर 28 सितंबर को फाइनल मैच के साथ समाप्त होगा
  • पूर्व श्रीलंकाई तेज गेंदबाज फरवीज महारूफ ने भारत को एशिया कप जीतने के लिए दावेदार बताया है
  • महारूफ ने श्रीलंका और बांग्लादेश को डार्क हॉर्स माना है और उनकी संभावनाओं को भी रेखांकित किया.
Asia Cup 2025 Winner Prediction: एशिया कप का आगाज 9 सितंबर से होने वाला है. टूर्नामेंट का फाइनल 28 सितंबर को खेला जाएगा. एशिया कप के लिए लगभग सभी देशों ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. ऐसे में अब पूर्व दिग्गज के बयान सामने आने लगे हैं. इसी क्रम में एशिया कप के विजेता को लेकर भविष्यवाणी की  गई है. श्रीलंका के पूर्व तेज गेंदबाज ऑलराउंडर फरवीज महारूफ ने एशिया कप के विजेता को लेकर भविष्यवाणी की है और उस टीम का नाम बताया है जो इस बार एशिया कप का खिताब जीतने में सफल रह सकती है. (Farveez Maharoof Predicted the winner of Asia Cup 2025)

कौन सी टीम जीतेगी एशिया कप 

श्रीलंका के पूर्व तेज गेंदबाज ऑलराउंडर फरवीज महारूफ ने एशिया कप में भारत की जीत का समर्थन किया है और टीम के मौजूदा परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें ‘स्पष्ट रूप से जीत का फेवकेट बताया है.

ये दो टीमें बदल सकती है इतिहास

महारूफ ने CPL10 लीग के दौरान एशिया कप को लेकर भविष्यवाणी की है. पूर्व दिग्गज ने कहा, "भारत की टीम को देखते हुए, मुझे लगता है कि मेरे लिए खिताब की विजेता टीम भारत है. मेरे लिए, मैं श्रीलंका और बांग्लादेश को 'डार्क हॉर्स' छुपा रुस्तम कहंगा. एक बड़ा कारण यह है कि बड़े टूर्नामेंटों में, टी20 क्रिकेट में, वह टीम मैच को जीतती है जो उस दिन अच्छा परफॉर्मेंस करती है."

भारत का तेज गेंदबाजी अटैक शानदार

महारूफ का यह भी मानना ​​है कि भारत का तेज़ गेंदबाज़ी आक्रमण शानदार है, खासकर तेज़ गेंदबाज़ी में जसप्रीत बुमराह के होने से भारतीय टीम काफी मजबूत है .बता दें कि  भारत के पास तेज़ गेंदबाज़ी विभाग में अर्शदीप सिंह, हार्दिक पंड्या और हर्षित राणा के अलावा शिवम दुबे के रूप में एक अतिरिक्त तेज़ गेंदबाज़ी विकल्प भी मौजूद है. उन्होंने आगे कहा, "यह कहना मुश्किल है कि कौन सा तेज़ गेंदबाज़ी आक्रमण सबसे बेहतर है. लेकिन मुझे लगता है कि बुमराह के साथ भारत का निश्चित रूप से एक अच्छा सेट-अप है. पाकिस्तान भी इसमें टॉप पर है, श्रीलंका और बांग्लादेश बराबर हैं.  इसलिए, शायद भारत और पाकिस्तान बराबर हैं, फिर श्रीलंका और बांग्लादेश का नंबर आता है. "

एशिया कप  शेड्यूल

ग्रुप ए: भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान
ग्रुप बी: श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग

एशिया कप 2025 के मैचों का पूरा शेड्यूल

9 सितंबर: अफगानिस्‍तान बनाम हांगकांग
10 सितंबर: भारत बनाम यूएई
11 सितंबर: बांग्‍लादेश बनाम हांगकांग
12 सितंबर: पाकिस्‍तान बनाम ओमान
13 सितंबर: बांग्‍लादेश बनाम श्रीलंका
14 सितंबर: भारत बनाम पाकिस्‍तान
15 सितंबर: श्रीलंका बनाम हांगकांग
15 सितंबर: यूएई बनाम ओमान
16 सितंबर: बांग्‍लादेश बनाम अफगानिस्‍तान
17 सितंबर: पाकिस्‍तान बनाम यूएई
18 सितंबर: श्रीलंका बनाम अफगानिस्‍तान
19 सितंबर: भारत बनाम ओमान

सुपर 4 का शेड्यूल

20 सितंबर, बी1 Vs बी2
21 सितंबर, ए1 Vs ए2 (संभावित भारत बनाम पाक)
23 सितंबर, ए2 Vs बी1
24 सितंबर, ए1 Vs बी2
25 सितंबर, ए2 Vs बी2
26 सितंबर, ए1 Vs बी1

28 सितंबर, फाइनल 

