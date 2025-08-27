Roti-Ghee Benefits: गरमा गर्म रोटी पर घी लगाकर खाना हर किसी को पसंद आता है. हमारी थाली में रोटी और घी का कॉम्बिनेशन कोई नया नहीं है. दादी-नानी के जमाने से ये परंपरा चली आ रही है. ये सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि हेल्थ का सीक्रेट (Health benefits of eating roti with ghee) है. आयुर्वेद में घी को अमृत (Benefits of applying ghee on roti in Ayurveda) कहा गया है. मॉडर्न साइंस भी इसकी खूबियों को मानती है.आजकल जब हर कोई फिटनेस और डाइटिंग में लगा है, तो सवाल उठता है, क्या सच में रोटी पर घी लगाना(Why should you eat roti with ghee daily) हेल्दी है या सिर्फ एक पुरानी आदत है. इस आर्टिकल में हम डिटेल में समझेंगे कि रोटी पर घी लगाने के फायदे और नुकसान क्या हैं, कितना घी खाना सही है और किन लोगों को इससे बचना चाहिए.

Photo Credit: Canva

रोटी में घी लगाकर खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? (Ghee on Roti Benefits)

1. पाचन को मजबूत बनाता है

घी पाचन तंत्र को सपोर्ट करता है. जब आप रोटी पर घी लगाकर खाते हैं तो रोटी का फाइबर और कार्बोहाइड्रेट आसानी से डाइजेस्ट होता है. यह पेट को हल्का रखता है और कब्ज की समस्या को दूर करता है.

2. शरीर को तुरंत एनर्जी देता है

घी में मौजूद गुड फैट्स और ओमेगा-3 फैटी एसिड शरीर को इंस्टेंट एनर्जी देते हैं. यही कारण है कि पुराने समय में किसान और मजदूर सुबह-सुबह घी वाली रोटी खाकर पूरे दिन काम करने की ताकत पा लेते थे.

3. दिमाग और स्किन के लिए फायदेमंद

घी में मौजूद विटामिन A, D, E और K दिमाग की ग्रोथ, आंखों की रोशनी, स्किन की ग्लो और बालों की मजबूती में मदद करते हैं. इन्हें अपनी डाइट में शामिल करने से एक नहीं कई फायदे एक साथ मिल जाते हैं.

4. वजन कंट्रोल में मददगार

सही मात्रा में घी खाने से मेटाबॉलिज्म बढ़ता है. जब मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा तो शरीर में फैट स्टोर नहीं होगा और वजन भी कंट्रोल में रहेगा. अगर सही मात्रा में घी खाया जाए तो इससे मोटापा जैसी समस्याएं नहीं होती हैं.

5. हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करता है

अगर आप शुद्ध देसी गाय का घी खाते हैं तो यह आपके दिल के लिए फायदेमंद हो सकता है. इसमें मौजूद CLA (Conjugated Linoleic Acid) ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करने में मदद करता है.

6. इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है

घी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता (इम्यूनिटी) बढ़ाते हैं. रेगुलर सेवन से बीमारियां दूर रहती हैं और बॉडी स्ट्रॉन्ग बनती है. इससे कई बीमारियां बॉडी से दूर रहती हैं.

Photo Credit: Canva

रोटी पर घी लगाने के नुकसान (Ghee with Roti Side Effects)

1. अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम है और आप ज्यादा घी खाते हैं तो वजन बढ़ना तय है. घी में हाई कैलोरी होती है जो फैट बढ़ा देती है.

2. ज्यादा घी खाने से ब्लड में बैड कोलेस्ट्रॉल (LDL) बढ़ सकता है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है.

3. डायबिटीज और ब्लड प्रेशर वाले मरीजों को घी लिमिटेड मात्रा में ही लेना चाहिए, वरना हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं.

4. कुछ लोगों को डेयरी प्रोडक्ट्स से एलर्जी होती है. ऐसे लोगों को घी खाने से पेट में गैस, एसिडिटी या डायरिया हो सकता है.

कितना घी खाना चाहिए (How Much Ghee You Should Eat)

हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार, एक हेल्दी इंसान रोजाना 1 या 2 चम्मच यानी 5-10 ग्राम घी खा सकता है. अगर आप ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो थोड़ी और मात्रा ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज या ओवरवेट की प्रॉब्लम है तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें.