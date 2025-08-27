बांग्लादेश में कितनी है रोहिंग्या मुसलमानों की संख्या? जानें भारत के मुकाबले कितनी ज्यादा

Rohingya Muslim Population: भारत में रोहिंग्या मुस्लिमों का मुद्दा पिछले काफी वक्त से चर्चा में है. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा इसे लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं. सरकार अब अवैध तरीके से भारत आए ऐसे लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है. आंकड़ों के मुताबिक भारत में 40 हजार से ज्यादा रोहिंग्या मुस्लिम मौजूद हैं. ये संख्या बांग्लादेश में कई गुना ज्यादा है, जिससे वहां की आर्थिक स्थिति लगातार डामाडोल हो रही है. आइए जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश में कुल कितने रोहिंग्या मुस्लिम मौजूद हैं.

भारत में अवैध घुसपैठियों की संख्या

भारत में अवैध घुसपैठियों की संख्या दो करोड़ से ज्यादा है. साल 2016 में सरकार की तरफ से संसद में ये जानकारी दी गई थी. इनमें 40 हजार से ज्यादा रोहिंग्या मुस्लिम हैं. पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों में इनकी सबसे ज्यादा संख्या है. यही वजह है कि अब केंद्र सरकार की तरफ से डेमोग्राफी मिशन शुरू किया जा रहा है, जिसमें ऐसे अवैध लोगों की पहचान की जाएगी, जो फर्जी दस्तावेज बनाकर अलग-अलग राज्यों में रहते हैं.

बांग्लादेश में शरण ले रहे रोहिंग्या

म्यांमार से भगाए जाने के बाद रोहिंग्या मुस्लिम सबसे ज्यादा जिस देश में गए, उसका नाम बांग्लादेश है. बांग्लादेश ने इन लोगों को शरण दी और अब करीब 10 लाख से ज्यादा रोहिंग्या मुस्लिम बांग्लादेश में मौजूद हैं. यूनाइडेट नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीस (UNHCR) के डेटा के मुताबिक पिछले 18 महीनों में बांग्लादेश में करीब 150,000 रोहिंग्या शरणार्थी बनकर पहुंचे हैं.

ये 2017 के बाद से म्यांमार से आने वाला सबसे बड़ा प्रवास है, जब करीब 7,50,000 शरणार्थी अपने म्यांमार के रखाइन प्रांत से भागकर आए थे. उस दौरान चलाए गए सैन्य ऑपरेशन में हजारों रोहिंग्या मारे गए थे.

बांग्लादेश में ही क्यों गए रोहिंग्या?

बांग्लादेश एक ऐसा देश है, जिसकी बड़ी सीमा म्यांमार से लगती है. यही वजह है कि सबसे पहले रोहिंग्या मुस्लिमों ने इस देश का रुख किया. पहले बांग्लादेश ने रोहिंग्या मुस्लिमों को शरण देने की बात कही, लेकिन वो नहीं जानता था कि इनकी आबादी इतने लाख बढ़ जाएगी. अब बांग्लादेश ने परेशान होकर यूएन और बाकी देशों से रोहिंग्या मुस्लिमों को लेकर मदद मांगी है.