मोहनीश बहल की पत्नी एकता सोहिनी आमिर खान और सलमान खान जैसे बड़े स्टार के साथ बॉलीवुड में काम कर चुकी हैं. उनकी कई फिल्में हिट रही थी.

मोहनीश बहल की वाइफ की 10 तस्वीरें, सलमान-आमिर के साथ किया काम, 7वीं फोटो देख कहेंगे- नूतन की बहू तो...
मोहनीश बहल की वाइफ की 10 खूबसूरत तस्वीरें
नई दिल्ली:

सलमान खान की फिल्म हम साथ साथ हैं में बड़े भाई का रोल निभाने वाले मोहनीश बहल को भला कौन भूल सकता है.जानी-मानी एक्ट्रेस नूतन के बेटे मोहनीश की पर्सनल लाइफ भी कम दिलचस्प नहीं है. उनकी खूबसूरत पत्नी एकता सोहिनी जितनी स्टाइलिश हैं, उतनी ही समझदार भी. शायद आपको पता न हो, लेकिन एकता ने भी 90 के दशक में कई फिल्मों में काम किया था और उस समय की पॉपुलर एक्ट्रेसेस में उनकी गिनती होती थी. तो चलिए आपको दिखाते हैं मोहनीश बहल की पत्नी एकता सोहनी की कुछ बेहद खूबसूरत और रेयर तस्वीरें.

मोहनीश पहल की पत्नी एकता सोहिनी ने अरबाज अली खान के साथ अपनी पहली फिल्म की थी, जिसका नाम था सोलह सत्रह.

कुछ समय बाद एकता मल्टीस्टारर फिल्म तहलका में दिखाई दीं. इस फिल्म में एकता के साथ धर्मेंद्र,आदित्य पंचोली, मुकेश खन्ना और अमरीश पुरी जैसे बड़े स्टार थे.

तहलका की सक्सेस के बाद एकता ने युद्ध पाठ, बसंती तांगेवाली, वंश, हफ्ता बंद, फतेह, नजर के सामने, हसीना और नगीना और शतरंज जैसी फिल्मों के जरिए बॉलीवुड में जगह बनाए रखी.

एकता ने अव्वल नंबर में आमिर खान के साथ काम किया और उन्हें काफी तारीफ मिली. सलमान खान और माधुरी दीक्षित की फिल्म साजन में भी एकता को एक अहम रोल मिला था. इसके अलावा संजय दत्त की मशहूर फिल्म वास्तव में भी एकता दिखाई दी थीं.

बॉलीवुड के साथ साथ एकता ने कई टीवी शोज में भी काम किया.मशहूर टीवी शो दिल मिल गए में एकता पद्मा बंसल गुप्ता के किरदार में नजर आईं जिसे बेहद पसंद किया गया.

एकता ने 1092 में मोहनीश बहल के साथ शादी की थी और उस वक्त वो करियर के शिखर पर थी.

इनकी शादी को 33 साल हो चुके हैं लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे के साथ बेहद प्यार भरा बॉन्ड शेयर करते हैं.

आपको बता दे कि एकता और मोहनीश बहल की शादी में खुद सलमान खान उस वक्त अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आए थे. इस शादी में अजय देवगन भी पहुंचे थे.

रिश्तों की बात करें तो एकता एक्ट्रेस काजोल की भाभी लगती हैं. दरअसल काजोल की मां तनुजा और मोहनीश बहल की मां नूतन आपस में बहनें थी और इस लिहाज से काजोल और मोहनीश ममेरे कजिन्स हैं.

एकता और मोहनीश बहल की दो बेटियां हैं, प्रनूतन बहल और कृशा बहल. प्रनूतन ने फेमस फिल्म नोटबुक के जरिए अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया था. वहीं छोटी बेटी कृशा की बात करें तो बॉलीवुड से दूर रहती हैं.

