'मेरी मंजूरी और उपस्थिति के बिना किसी को न सौंपा जाए', एशिया कप ट्रॉफी को लेकर मोहसिन नकवी की नई नौटंकी

Mohsin Naqvi on Asia Cup 205 Trophy Controversy: बीसीसीआई ने ट्रॉफी लेकर चले जाने के उनके कदम पर कड़ी आपत्ति जताई और अगले महीने आईसीसी की बैठक में इस मुद्दे को उठाने का वादा किया है. यह व्यापक रूप से अनुमान लगाया जा रहा है कि नकवी की निंदा करने और उन्हें आईसीसी के निदेशक पद से हटाने के लिए एक कड़ा कदम उठाया जा सकता है.

Mohsin Naqvi on Asia Cup 205 Trophy Controversy: एशिया कप ट्रॉफी, जिसे एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) के प्रमुख मोहसिन नक़वी द्वारा विजेता भारतीय टीम को स्वीकार करने से इनकार करने के बाद प्रदान नहीं की गई थी, को एसीसी के दुबई मुख्यालय में बंद कर दिया गया है और "निर्देश दिए गए हैं कि इसे अध्यक्ष की मंजूरी के बिना न तो स्थानांतरित किया जाए और न ही सौंपा जाए". भारतीय टीम द्वारा ट्रॉफी स्वीकार करने से इनकार करने के बाद, नक़वी पुरस्कार वितरण समारोह से ट्रॉफी लेकर चले गए थे, जिसके बाद से यह एसीसी कार्यालय में है. भारत ने 28 सितंबर को दुबई में एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान को हराया था.

नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष और अपने देश के गृह मंत्री भी हैं और पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है. नकवी के एक करीबी सूत्र ने पीटीआई को बताया, "आज तक ट्रॉफी दुबई स्थित एसीसी कार्यालय में है और नक़वी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उनकी मंज़ूरी और व्यक्तिगत उपस्थिति के बिना इसे किसी को स्थानांतरित या सौंपा न जाए." उन्होंने आगे कहा, "नकवी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि केवल वही व्यक्तिगत रूप से (जब भी ऐसा होगा) ट्रॉफी भारतीय टीम या बीसीसीआई को सौंपेंगे."

पूरे टूर्नामेंट के दौरान भारतीयों ने चिर प्रतिद्वंद्वी टीमों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया और दोनों पक्षों के खिलाड़ियों ने राजनीतिक इशारों से एक-दूसरे का मजाक उड़ाया. नकवी ने भी अपने सोशल मीडिया पेजों पर राजनीतिक बयान दिए.

बीसीसीआई ने ट्रॉफी लेकर चले जाने के उनके कदम पर कड़ी आपत्ति जताई और अगले महीने आईसीसी की बैठक में इस मुद्दे को उठाने का वादा किया. यह व्यापक रूप से अनुमान लगाया जा रहा है कि नकवी की निंदा करने और उन्हें आईसीसी के निदेशक पद से हटाने के लिए एक कड़ा कदम उठाया जा सकता है.

सूत्र ने कहा, "यह देखना बाकी है कि पीसीबी या नकवी के लिए इसके दीर्घकालिक परिणाम क्या होंगे, क्योंकि बीसीसीआई स्पष्ट है कि उन्हें (नकवी) भारतीय टीम को ट्रॉफी सौंपने पर ज़ोर देने और इसे बीसीसीआई को भेजने से इनकार करने का कोई अधिकार नहीं था, जो इस आयोजन का आधिकारिक मेजबान था."

