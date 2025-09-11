Asia Cup 2025: 'यह हमारी यूएसपी है', पाकिस्तान कोच हेसन ने मेगा मुकाबले से पहले भारत को दी वॉर्निंग

टीम इंडिया एशिया कप (Asia Cup 2025) में अभियान का आगाज कर चुकी है, तो पड़ोसी पाकिस्तान शुक्रवार को ओमान (Pakistan vs Oman) के खिलाफ अपने अभियान का आगाज करेगा. लेकिन ठीक भारत की तरह ही पाकिस्तान के लिए ओमान भी ड्रेस रिहर्सल जैसा है और असल निशाने पर 14 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ खेले जाने वाला मैच है. और इस मेगा मुकाबले से पहले ही पाकिस्तानी कोच माइकसन हेसन (Mike Hesson warns India) ने ओमान मुकाबले की पूर्व संध्या पर भारत को वॉर्निंग देते हुए कहा मोहम्मद नवाज की अगुवाई में पाकिस्तानी स्पिनर निर्णायक अंतर पैदा करेंगे. हाल ही में पाकिस्तानी स्पिनरों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ट्राई सीरीज में अफगानिस्तान को 75 रन से हार का कड़वा घूंट पीने पर मजबूर किया था.

हमारे पास दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्पिनर

पूर्व संध्या पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए माइक हेसन ने पाकिस्तानी बॉलिंग की गहराई की प्रशंसा करते हुए लेफ्टी स्पिनर मोहम्मद नवाज को लेकर बड़ी बात बोल दी. पाकिस्तानी कोच बोले, 'जब आपके पास ऐसे कलाई के स्पिनर होते हैं, तो वास्तव में पिच की प्रकृति कोई मायने नहीं रखती. हमारी टीम की यूएसपी यह है कि हमारे पास पांच स्पिनर हैं. हमारे पास मोहम्मद नवाज हैं, जो इस समय दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बॉलर हैं. और टीम में वापसी करने के बाद से उनका प्रदर्शन सुपर से ऊपर रहा है.'

हमारे पास हैं 5 पेसर

हेसन ने टीम की गहराई की फिर से प्रशंसा करते हुए कप्तान सलमान अली आगा के सीमित अवसरों का जिक्र किया. उन्होंने कहा, 'सलमान अली ने बमुश्किल ही बॉलिंग की है और वह पाकिस्तान के टेस्ट स्पिनर हैं. यूएई को हालात को देखते हुए हमारे पास स्पिन डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा विकल्प हैं. और अगर हालात अनुकूलन नहीं मिलते, तो हमारे पास 5 पेसर भी हैं. ये पेसर हमें हवा में गति, गति में बदलाव, रिवर्स स्विंग आदि बॉलिंग की इजाजत देते हैं.'

बाबर, रिजवान डिबेट पर हेसन की राय

हेसन ने टूर्नामेंट के दौरान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को लेकर चल रही बहस के सवाल पर कहा, 'खिलाड़ियों के बारे में ईमानदारी भरा आंकलन बहुत ही अहम है. साथ ही, बिना किसी एजेंडे के ऐसी जगह से आना भी महत्वपूर्ण है. मैंने किसी किसी व्यक्ति विशेष की खामी के बारे में बात नहीं की है.' पाकिस्तानी कोच बोले, 'मैंने इसी बात पर ध्यान दिया है कि मॉडर्न गेम इस तरीके से खेले जाते हैं. पूर्व के मुकाबले आज पावर-प्ले में अलग स्ट्राइक-रेट की जरूरत होती है. खासकर अच्छे हालात में.