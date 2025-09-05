Asia Cup 2025: एशिया कप में ये 4 'नए नाम' बड़े-बड़ों पर पड़ सकते हैं भारी, हाल ही में कमाया है खूब नाम

एशिया कप (2025) में करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस ने अपने-अपने चहेते खिलाड़ियों पर दांव लगाना शुरू कर दिया है. कोई सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के तूफानी शॉटों की बात कर रहा है, तो कोई जसप्रीत बुमराह (Japsrit Bumarah) की तीखी यॉर्करों को देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है. बहरहाल, इन सुपर सितारों से अलग यहां अलग-अलग देशों में कुछ युवा भी हैं, जो प्रदर्शन से दांत तले उंगली दबाने पर मजबूर कर सकते हैं. इनमें से कुछ स्थापित हो चुके हैं, तो कुछ दुनिया के नक्शे पर छप्पर फाड़कर छाप छोड़ने के लिए तैयार हैं. चलिए आपको बारी-बारी से इन युवाओं के बारे में बताते हैं, जो अपना पहला एशिया कप खेलने जा रहे हैं.

1. अभिषेक शर्मा

भारतीय लेफ्टी बल्लेबाज किस अंदाज में बातें करते हैं, इससे पूरा क्रिकेट जगत अच्छी तरह जानता है. वह पहले ही इस फॉर्मेट में दो शतक जड़ चुके हैं, तो अभी तक खेले सिर्फ 17 मैचों में उनका स्ट्राइक-रेट 193.84 का है. बतौर भारतीय ओपनर यह उनका पहला बड़ा टूर्नामेंट होने जा रहा है, लेकिन यह वह युवा खिलाड़ी हैं, जो टूर्नामेंट में बड़ी छाप छोड़ सकते हैं.

2. एएम गजनफर

सिर्फ 19 साल के एएम गजनफर ने एक ही टी20 मैच खेला है. लेकिन अफगानिस्तान के लिए खेले 11 वनडे में उन्होंने दो बार 'पंजा' जड़ा है. वह मिश्रित अंदाज में ऑफ स्पिन-लेग स्पिन करते हैं और कई फ्रेंचाइजी टीमों का हिस्सा बनते जा रहे हैं. भारत सहित बाकी दुनिया के बल्लेबाज उनसे कैसे निपटते हैं, यह देखना बहुत ही रुचिकर होगा.

3. सलमान मिर्जा

पाकिस्तान के लेफ्टी पेसर सलमान मिर्जा 31 साल के हो चुके हैं, लेकिन हालिया समय में उन्होंने खासा नाम कमाया है.पीएसएल में लाहौर कलंदर्स के साथ पहले प्रभावी सीजन के बाद सलमान ने हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ करियर का आगाज किया. इस सीरीज में मिर्जा ने 5.21 के इकॉनमी रन-रेट के साथ 7 विकेट चटकाए.

4. मोहम्मद वसीम

यूएई के कप्तान मोहम्मद वसीम उनके सर्वश्रेष्ठ ओपनर हैं. वहीं, वह टी20 फ्रेंचाइजी सर्किट में एक बड़ा नाम हैं. उनका टी20 में स्ट्राइक-रेट 155.73 का है, लेकिन एशिया कप में वह बिना अनुभव के मैदान पर उतरेंगे. अब देखने की बात होगी कि इस मेगा टूर्नामेंट में उनका अंदाज बरकरार रह पाता है या नहीं.