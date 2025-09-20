विज्ञापन
IND vs PAK: पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले सूर्यकुमार यादव ने दिखाए तेवर, IND-PAK मैच को लेकर दिया करारा जवाब

Surya Kumar Yadav react on Super 4 match vs Pakistan: दूसरी ओर मैच के बाद सूर्या ने कुछ ऐसी बात कही जिसको लेकर बात हो रही है. सूर्या ने पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मैच को लेकर बयान दिया है.

IND vs PAK: पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले सूर्यकुमार यादव ने दिखाए तेवर, IND-PAK मैच को लेकर दिया करारा जवाब
  • कप्तान सूर्यकुमार यादव ने ओमान के खिलाफ मैच में मध्यक्रम के हर खिलाड़ी को खेलने का अवसर दिया था
  • भारत ने एशिया कप के ग्रुप ए लीग मैच में ओमान को 21 रन से हराकर आठ विकेट पर 188 रन बनाए
  • सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ आगामी मैच के सवाल पर अपना तेवर दिखाते हुए उनका नाम नहीं लिया
Surya Kumar Yadav on Super 4 match vs Pakistan: ओमान के खिलाफ मैच (India vs Oman) में कप्तान सूर्यकुमार यादव (Surya Kumar Yadav) ने मध्यक्रम में हर खिलाड़ी को मौका देने का फैसला किया और संजू सैमसन ने क्रीज पर मिले समय का पूरा इस्तेमाल किया जिससे भारत ने शुक्रवार को यहां एशिया कप के अंतिम ग्रुप ए लीग मैच में ओमान के खिलाफ आठ विकेट पर 188 रन का स्कोर खड़ा किया. इसके बाद ओमान की टीम 20 ओवर में 4 विकेट पर 167 रन ही बना सकी और भारत 21 रन से मैच जीतने में सफल रहा. वहीं, दूसरी ओर मैच के बाद सूर्या ने कुछ ऐसी बात कही जिसको लेकर बात हो रही है. 

सूर्या ने दिखाए तेवर, नहीं लिया पाकिस्तान का नाम

हुआ ये कि मैच के बाद जब सूर्या से पूछा गया कि क्या आप संडे को पाकिस्तान के खिलाफ मैच के लिए तैयार हैं. इसको लेकर सूर्या ने जो जवाब दिया उसने फैन्स को हैरान कर दिया. सूर्या ने अपना तेवर दिखाय और कहा, "उनकी टीम सुपर 4 के लिए पूरी तरह से तैयार है." सूर्या ने बातचीत में पाकिस्तान का नाम नहीं लिया. 

21 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला

भारत और पाकिस्तान के बीच 21 सितंबर को मुकाबला होगा. 14 सितंबर को खेले गए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया था. पाकिस्तान के खिलाफ मैच में हैंडशेक कंट्रोवर्सी (Handshake Controversy) ने काफी शोर मचाया था. ऐसे में अब 21 सितंबर को होना वाला मैच और भी काफी अहम हो गया है. 

पाकिस्तान के खिलाफ अपने सही क्रम पर बल्लेबाजी करने उतरेंगे सूर्यकुमार यादव

मैच की समाप्ति के बाद सूर्या ने कहा, 'जरूर मैं अगले मैच में कोशिश करूंगा की 11वें नंबर तक इंतजार ना करूं.' विपक्षी टीम की सराहना करते हुए उन्होंने कहा, 'कुल मिलाकर मैं कहूंगा कि ओमान ने गजब का क्रिकेट खेला है. मैं वाकिफ था की उनके कोच सुलू सर (सुलक्षण कुलकर्णी) के साथ उनकी टीम में 'खडूसनेस' जरूर होगी. अद्भुत, उनकी बल्लेबाजी देख मजा आ गया.'

Suryakumar Ashok Yadav, Asia Cup 2025, India, Pakistan, Cricket
