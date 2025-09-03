Asia Cup 2025: सूर्यकुमार यादव 4 छक्के लगाते ही बना देंगे महारिकॉर्ड, रोहित के अलावा कोई नहीं कर पाया है ऐसा

Suryakumar Yadav Need 4 Sixes to Complete 150 Sixes: सूर्यकुमार यादव के निशाने पर एशिया कप 2025 में एक अहम रिकॉर्ड होगा. सूर्यकुमार मौजूदा समय में टी20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे अधिक छक्के लगाने वाले एक्टिव भारतीय बल्लेबाज हैं और एशिया कप में जैसे ही वह चार छक्के और लगा लेंगे, वो बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम करेंगे, जो उनसे पहले सिर्फ रोहित शर्मा की कर पाए हैं. बता दें, एशिया कप के लिए बीसीसीआई ने सूर्या की अगुवाई में 15 सदस्यीय भारतीय दल का ऐलान किया है. भारत 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा.

सूर्यकुमार यादव के निशाने पर अहम रिकॉर्ड

सूर्यकुमार यादव ने भारत के खिलाफ 83 मैचों में 38.20 की औसत और 167.07 की स्ट्राइक रेट से 2598 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 146 छक्के आए हैं. सूर्या अगर चार छक्के और मारते हैं तो उनके क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में 150 छक्के पूरे हो जाएंगे. भारतीय खिलाड़ियों की बात करें तो सूर्या से पहले सिर्फ रोहित शर्मा ही इस आंकड़ें को पार कर पाए हैं.

टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद इस फॉर्मेट को अलविदा कह चुके रोहित शर्मा ने 159 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 32.05 की औसत और 140.89 की स्ट्राइक रेट से 4231 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 205 छक्के आए हैं. रोहित अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने इस फॉर्मेट में 200 छक्कों का आंकड़ा पार किया है.

टी20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ियों की सूची में दूसरे स्थान पर यूएई के मुहम्मद वसीम हैं. जिनके नाम 80 मैचों में 176 छक्के हैं. लिस्ट में तीसरे स्थान पर मार्टिन गप्टिल हैं. मार्टिन गप्टिल ने 122 मैचों में 173 छक्के जड़े हैं. चौथे स्थान पर जोस बटलर (160 छक्के), पांचवें पर निकोलस पूरन (149 छक्के), छठे पर ग्लेन मैक्सवेल (148 छक्के) हैं. इसके बाद लिस्ट में सूर्यकुमार यादव हैं. फिर मलेशिया के सैयद अजीज और फिर 10वें स्थान पर इविन लुईस हैं.

भारत का शेड्यूल

9 सितंबर से एशिया कप की शुरुआत होगी और भारत 10 सितंबर को अपना पहला मुकाबला खेलेगा. इसके बाद भारतीय टीम 14 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी. जबकि 19 सितंबर को ओमान के खिलाफ टीम इंडिया लीग स्टेज का आखिरी मैच खेलेगी.

भारतीय क्रिकेट टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह.

रिजर्व: प्रसिद्ध कृष्णा, वाशिंगटन सुंदर, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जायसवाल.

