Asia Cup 2025 Super-4: जीत के साथ टॉप पर बांग्लादेश, बिगड़ा इन टीमों का गणित, फाइनल का ऐसा है समीकरण

Asia Cup 2025 Super-4 Points Table: बांग्लादेश ने एशिया कप 2025 में सुपर-4 के पहले मुकाबले में श्रीलंका को 5 विकेट से हरा दिया. इस जीत के साथ ही बांग्लादेश सुपर-4 की अंक तालिका में टॉप पर पहुंच गई है. यह बीते 16 मैचों में 160 या उससे अधिक के लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश की केवल दूसरी जीत है. जबकि यह श्रीलंका के खिलाफ यूएई में बांग्लादेश की पहली जीत है. इस हार के साथ ही श्रीलंका का एशिया कप में लगातार 8 जीत का सिलसिला भी टूट गया है. बांग्लादेश की जीत से सुपर-4 से फाइनल का समीकरण और दिलचस्प हो गया है. क्योंकि अगर बांग्लादेश एक और जीत हासिल कर लेगा तो वह फाइनल में अपनी जगह पक्की करने के करीब आ जाएगा.

जीत के साथ टॉप पर बांग्लादेश

बांग्लादेश ने जीत के साथ सुपर-4 का आगाज किया है और इस जी के साथ वह पहले अंक तालिका में टॉप पर पहुंच गई है. बांग्लादेश का नेट रन रेट +0.121 का है. अगर आखिरी में मामला नेट रन रेट पर अटका तो यह उसे फायदा दे सकता है.

वहीं भारत-पाकिस्तान रविवार को अपने अभियान का आगाज करेंगे. तब देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी टीम पहले स्थान पर रहेगी. बांग्लादेश को अब पाकिस्तान और भारत से भिड़ना है और अगर वह दोनों से किसी एक टीम को हराने में सफल हो जाती है तो फाइनल का टिकट उसका पक्का हो सकता है. बांग्लादेश को 24 को भारत और 25 को पाकिस्तान से भिड़ना है.

फाइनल का समीकरण

ग्रुप ए से भारत-पाकिस्तान और ग्रुप बी से श्रीलंका और बांग्लादेश ने सुपर-4 के लिए क्वालीफाई किया है. सभी टीमें तीन मैच खेलेगी और टॉप पर रहने वाली दो टीमें फाइनल में पहुंचेगी. भारत प्रबल दावेदार है. जबकि दूसरे स्थान के लिए पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच जंग देखने को मिल सकती है. बांग्लादेश के खिलाफ हार के साथ ही श्रीलंका का पत्ता साफ सा लगता है. क्योंकि उसके लिए भारत को हराना मुश्किल होगा और पाकिस्तान को हराने के बाद भी उसके सिर्फ दो अंक होंगे. श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच मैच 23 को होगा. जबकि अगर बांग्लादेश ने अब पाकिस्तान को हरा दिया तो उसका आसान हो जाएगा.

रोमांचक मैच में जीता बांग्लादेश

अपने गेंदबाजों के अनुशासित प्रदर्शन के बाद सलामी बल्लेबाज सैफ हसन और तौहीद ह्र्दय के अर्धशतकों की मदद से बांग्लादेश ने शनिवार को एशिया कप सुपर 4 चरण के बेहद रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका को एक गेंद बाकी रहते चार विकेट से हराया. श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी के लिये भेजे जाने पर दासुन शनाका के 37 गेंद में नाबाद 64 रन की मदद से सात विकेट पर 168 रन बनाए. जवाब में बांग्लादेश ने 19.5 ओवर में छह विकेट पर 169 रन बनाये जिसमें सैफ ने 45 गेंद में 61 और तौहीद ने 37 गेंद में 58 रन का योगदान दिया.

