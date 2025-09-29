विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs PAK: भारत ने नहीं लिए अवॉर्ड्स तो मैदान छोड़ ऐसे भागते दिखे मोहसिन नकवी ,पाकिस्तान की हुई सरेआम बेइज्जती

IND Vs PAK- Final: भारत की जीत के बाद एक अनोखी घटना भी घटी , जब टीम इंडिया के कप्तान ने पाकिस्तान के मंत्री और एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया.

Read Time: 3 mins
Share
IND vs PAK: भारत ने नहीं लिए अवॉर्ड्स तो मैदान छोड़ ऐसे भागते दिखे मोहसिन नकवी ,पाकिस्तान की हुई सरेआम बेइज्जती
Mohsin Naqvi’ ran off the field IND vs PAK
  • फाइनल में पाकिस्तान को पांच विकेट से हराकर नौवीं बार खिताब जीता और 147 रनों का लक्ष्य हासिल किया
  • तिलक वर्मा ने नाबाद 69 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए, जिन्होंने भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई
  • भारत के कप्तान ने पाकिस्तान के एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार किया.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Viral video Mohsin Naqvi' ran off the field: एशिया कप के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर 9वीं बार खिताब अपने नाम करने में सफलता हासिल की. फाइनल में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी की थी और 146 रन बनाए थे जिसके बाद भारत ने 5 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. भारत की ओऱ से मैच के हीरो Tilak Varma रहे जिन्होंने 53 गेंद पर नाबाद 69 रन की पारी खेली. तिलक वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया. 

बता दें कि भारत की जीत के बाद एक अनोखी घटना भी घटी , जब टीम इंडिया के कप्तान ने पाकिस्तान के मंत्री और एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया.  जिसके कारण पुरस्कार वितरण समारोह में देरी हुई. पुरस्कार वितरण समारोह में केवल व्यक्तिगत प्रदर्शन करने वालों को ही सम्मानित किया गया. भारत द्वारा ट्रॉफी लेने से इनकार करने के बावजूद, नकवी मंच पर डटे रहे और अंततः विजेता टीम को ट्रॉफी नहीं दी गई, शायद क्रिकेट के मैदान पर ऐसा पहली बार हुआ.

मैदान छोड़कर भागे मोहसिन नकवी

लेकिन जैसे ही वितरण समारोह  समाप्त हुआ एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी मैदान छोड़कर भागते दिखे जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. मोहसिन नकवी जिस तरह से मैदान छोड़कर भाग रहे हैं उसे देखकर लगता है कि शर्म से वो मैदान पर रहना ही नहीं चाह रहे हैं. 

हीरो बने तिलक वर्मा

जीत के लिये 147 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरूआत खराब रही थी और पहले पांच ओवर में 20 रन के भीतर तीन विकेट गिर गए थे । इसके बाद तिलक ने एक मोर्चा संभालकर 53 गेंद में नाबाद 69 रन बनाये जबकि संजू सैमसन (24) और शिवम दुबे ( 21 गेंद में 33 रन ) ने उनका पूरा साथ दिया. फाइनल से पहले मैदान से बाहर के तनाव के बीच सूर्यकुमार यादव और कोच गौतम गंभीर की इस टीम ने फॉर्म में चल रहे बल्लेबाजों के जल्दी आउट होने के बावजूद बेखौफ खेल दिखाया और दबाव को हावी नहीं होने दिया. 

पहले कुलदीप यादव ने चार विकेट लेकर पाकिस्तान को 19 . 1 ओवर में 146 रन पर समेट दिया और उसके बाद तिलक ने अपनी पारी से टीम को जीत तक पहुंचाया । उन्होंने सैमसन के साथ 57 और दुबे के साथ 64 रन की साझेदारी की. 

मैच का निर्णायक पल रऊफ का 15वां ओवर था जिसमें भारतीय बल्लेबाजों ने 17 रन निकाले । सुपर 4 चरण में भारतीय प्रशंसकों को भड़काऊ इशारे करने वाले रऊफ ने 3.4 ओवर में 50 रन दे डाले और उन्हें कोई विकेट भी नहीं मिला. 
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Asia Cup 2025, Cricket, India, Pakistan
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com