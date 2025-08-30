Asia Cup 2025: भारत नहीं बल्कि इस टीम के है नाम है सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड

- एशिया कप टी20 की शुरुआत 9 सितंबर से हो रही है, जिसमें भारत खिताब का प्रबल दावेदार माना जा रहा है.
- एशिया कप के टी20 फॉर्मेट में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम है, जिसने हांगकांग को 155 रन से हराया.
- भारत ने टी20 एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ 101 रन से जीत दर्ज की थी और वह लिस्ट में दूसरे स्थान पर है.
Asia Cup T20 Format Biggest Win: एशिया कप की शुरुआत 9 सितंबर से होने जा रही है. इस बार टीम इंडिया को खिताब जीतने का प्रबल दावेदार माना जा रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एशिया कप के टी20 फॉर्मेट में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड भारत के नाम नहीं है? यह रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम है, जिसने 2 सितंबर 2022 को हांगकांग के खिलाफ 155 रन से बड़ी जीत दर्ज की थी. वहीं टीम इंडिया इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं, जिसने 8 सितंबर 2022 को अफगानिस्तान के खिलाफ 101 रन से जीत दर्ज की थी.
शारजाह में ग्रुप-ए के इस मैच में हांगकांग ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया था. पाकिस्तान की टीम ने 13 के स्कोर पर कप्तान बाबर आजम का विकेट गंवा दिया. बाबर 8 गेंदों में महज 9 रन बनाकर पवेलियन लौटे. इसके बाद मोहम्मद रिजवान ने फखर जमां के साथ मिलकर टीम को संभाला. दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे विकेट के लिए 116 रन जोड़ते हुए पाकिस्तान को मजबूत स्थिति में ला दिया. फखर जमां 41 गेंदों में 2 छक्कों और 3 चौकों की मदद से 53 रन बनाकर पवेलियन लौटे.
पाकिस्तान ने 16.1 ओवरों में अपना दूसरा विकेट गंवा दिया था. यहां से रिजवान ने खुशदिल शाह के साथ तीसरे विकेट के लिए 64 रन की अटूट साझेदारी करते हुए रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया. रिजवान 57 गेंदों में एक छक्के और छह चौकों के साथ 78 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि खुशदिल ने 15 गेंदों में पांच छक्कों की मदद से 35 रन की नाबाद पारी खेली. विपक्षी खेमे से एहसान खान विकेट लेने वाले इकलौते गेंदबाज रहे, जिन्होंने 4 ओवरों में 28 रन देकर 2 शिकार किए.
इसके जवाब में हांगकांग की टीम 10.4 ओवरों में महज 38 रन पर सिमट गई. 16 के स्कोर पर कप्तान निजाकत खान (8) का विकेट गंवाने के बाद विकेटों का पतझड़ लग गया. आलम ये रहा कि हांगकांग का एक भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू सका. पाकिस्तान की तरफ से शादाब खान ने सर्वाधिक 4 विकेट झटके, जबकि मोहम्मद नवाज को 3 विकेट हाथ लगे. इनके अलावा नसीम शाह ने 2 शिकार किए. शाहनवाज दहानी को 1 सफलता हाथ लगी थी.
