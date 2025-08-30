विज्ञापन
232 करोड़ का गबन, 3 साल तक खबर नहीं... AAI के सीनियर मैनेजर को CBI ने दबोचा, जानें कैसे हुआ फर्जीवाड़ा

एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आरोप लगाया है कि मैनेजर ने साल 2019-20 से लेकर 2022-23 के बीच आधिकारिक और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स से हेराफेरी कर करोड़ों रुपए अपने निजी खातों में डाल लिए. 

  • CBI ने एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीनियर मैनेजर को 232 करोड़ रुपए के गबन मामले में गिरफ्तार किया है
  • आरोपी ने 2019-20 से 2022-23 तक सरकारी रिकॉर्ड में हेराफेरी कर करोड़ों रुपए अपने निजी खातों में ट्रांसफर किए.
  • जांच में पता चला कि आरोपी ने फर्जी और डुप्लीकेट एसेट्स बनाकर रकम को बढ़ा-चढ़ाकर रिकॉर्ड में दिखाया था.
नई दिल्‍ली :

देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई ने एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (Airports Authority of India) के एक सीनियर मैनेजर को 232 करोड़ रुपए के गबन के मामले में गिरफ्तार किया है. यह मामला देहरादून एयरपोर्ट से जुड़ा है, जहां पर आरोपी तैनात था. आरोपी का नाम राहुल विजय है. इस मामले में एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने आरोपी के घर पर छापेमारी की और फिर उसे गिरफ्तार किया गया है. 

आरोप है कि मैनेजर ने साल 2019-20 से लेकर 2022-23 के बीच आधिकारिक और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स से हेराफेरी कर करोड़ों रुपए अपने निजी खातों में डाल लिए. 

इस तरह से किया फर्जीवाड़ा 

सीबीआई की शुरुआती जांच में सामने आया कि आरोपी ने सिस्टम में फर्जी और डुप्लीकेट एसेट्स बनाए और कुछ एसेट्स की वैल्यू को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया. यहां तक कि रिकॉर्ड्स में जीरो बढ़ाकर रकम को कई गुना कर दिया गया, जिससे आसानी से यह किसी की पकड़ में न आए. इस तरीके से करीब 232 करोड़ रुपए की राशि को आरोपी ने अपने निजी अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया. 

सीबीआई की जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी ने गबन किए गए पैसों को अपने बैंक खातों से आगे ट्रेडिंग अकाउंट्स में भेज दिया और वहां से इस पैसे को खपाने का काम किया.

अहम दस्‍तावेज और प्रॉपर्टी जब्‍त

सीबीआई ने 28 अगस्त को आरोपी के जयपुर स्थित घर और ऑफिस में छापेमारी की थी, जहां से एजेंसी को कई अहम दस्तावेज, प्रॉपर्टी से जुड़े कागजात और वैल्यूएबल सिक्योरिटीज बरामद की गई. 

सीबीआई के आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद अब आगे की जांच जारी है. 

